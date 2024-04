Javier Tebas recurre la imputación de Rocha y alega que su "desconocimiento" no es causa para investigarle

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, que ejerce de acusación en el caso sobre los presuntos contratos irregulares en la Federación Española de Fútbol, ha recurrido la imputación del candidato a la presidencia de la RFEF, Pedro Rocha, porque su "desconocimiento" de los hechos no es causa para investigarle.

En un escrito presentado ante el juzgado de instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid), Tebas critica tanto la postura de la jueza como de la Fiscalía el pasado viernes durante el interrogatorio de Pedro Rocha como testigo en el marco de la causa en la que está investigado su antecesor, Luis Rubiales.

Rocha entró al juzgado como testigo y salió como investigado después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitase su imputación en medio del interrogatorio ante la cantidad de preguntas que no supo responder pese a su cargo.

Además de cuestionar la falta de motivación en la imputación, que se anunció verbalmente y no fue adoptada mediante resolución escrita, Tebas subraya que "el desconocimiento de los hechos sobre los que fue preguntado" Rocha "no puede servir de causa para resultar sancionado con la mutación procesal a la condición de investigado".

Sus respuestas, dice, "no constituyen indicios de culpabilidad que atribuirle", y añade que si antes de su declaración no había sospechas de criminalidad en su conducta, "tampoco" puede haberlas ahora porque haya dicho desconocer aquellas cuestiones sobre las que se le preguntó.

"Es obvio", prosigue, que no puede ni debe declarar sobre aquello que no conoce y es "lógico y comprensible" que no lo supiese, porque los hechos que se investigan "implican un grupo muy reducido y limitado de personas que se encontraban en lo más alto de la cúspide de la RFEF, y que operaban coordinadamente para eludir el conocimiento y control de terceros ajenos al estrecho circulo de confianza" de Rubiales.

No hay "prueba", precisa, que permita concluir que Rocha, nombrado vicepresidente económico de la RFEF en 2020, integraba ese círculo, y además "se habrían eludido" los controles de diferentes órganos, como el de la comisión económica de la que él formaba parte.

Tebas subraya que Rocha no ha participado en ninguna de las sociedades constituidas para "propiciar el cobro de las comisiones ilegales o la adjudicación de obras" ni ha resultado adjudicatario de obras federativas.

Además, denuncia que "existen inexplicables desigualdades de trato" en cuanto a unos y otros testigos porque cuando el ex secretario general de la RFEF Andreu Camps fue a testificar ante la jueza y dijo que no participó en las negociaciones sobre el contrato para trasladar la Supercopa a Arabia Saudí no fue imputado.

Con todo, Tebas considera que se habría vulnerado el derecho de defensa de Rocha por no ser informado sin demora de los hechos que se le atribuyen.