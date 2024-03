Lalueza cumple 100 años de fútbol con la ilusión de un nuevo ascenso

El fútbol representa la esencia de la vida en un pueblo. Motiva a salir y socializar, brinda momentos de alegría compartida y fortalece los lazos de unión e identidad entre sus habitantes. Lalueza es un buen ejemplo de sus bondades. En este 2024, la localidad celebra sus 100 años de fútbol, que han dado para mucho, incluyendo dos ascensos a Tercera División. Todo un hito para un pueblo que ronda los 500 habitantes.

Para establecer esta efeméride, el farmacéutico e investigador local, Santiago Vilella, se basa en una fotografía que está fechada en 1924 y que muestra a un grupo de vecinos en formación, con ropa deportiva y un balón en las manos. Probablemente, la imagen, que fue cedida por otro vecino, Pedro Corvinos, de Casa Gascón, fue tomada durante las fiestas patronales en el marco de un partido amistoso.

A lo largo de esos años, la complejidad del transporte limitaba la posibilidad de organizar enfrentamientos entre localidades. Y, por lo tanto, los partidos eran amistosos y puntuales. A veces se ceñían a equipos del mismo municipio.

De hecho, Lalueza tenía entonces el doble de habitantes, es decir, rondaba el millar. Las primeras competiciones, que llevaban por nombre ‘Campeonato de Adheridos’, llegaron ya en los años 50 y una década después, las ligas de regional, según detalla Vilella, que está inmerso en la elaboración de una publicación que documente los 100 años de fútbol en Lalueza. Un proyecto que comparte con una periodista local, Noelia Vizcarra, asentada en Madrid, que fue jugadora del Peñas Oscense Femenino.

Santiago Vilella, Carla Gascón y Máximo Peralta, en el campo de fútbol municipal. HA

La efeméride pilla al equipo local líder de su grupo de Segunda Regional, con el objetivo de ascender de categoría e ilusionar a la afición, según explica su presidente, Máximo Peralta. El monegrino lleva 20 años al frente de la directiva, con el único objetivo de «contribuir al mantenimiento de una actividad que dinamiza el pueblo y favorece la unión», señala. «Me gustaría dar el relevo, aunque es cierto que disfruto y me gusta colaborar», añade. Y es que el presidente de un equipo humilde no se sienta en un palco. «Aquí toca pintar el campo, atender la barra y limpiar los vestuarios», explica.

Durante la temporada 1993-1994, Peralta vivió como aficionado el histórico ascenso a Tercera División, que fue un gran acontecimiento social y que duró ocho años. «La clave estuvo en la estabilidad de la plantilla y la armonía entre directiva, jugadores y ambición», señala Vilella, que en su día fue además jugador y directivo. El equipo ascendió con una base de jugadores locales y la dirección de dos monegrinos, Antonio Carreras y Manolo Calvete. Aunque solo durante una temporada, el salto de categoría se repitió en 2006.

La publicación en marcha repasará aquellas históricas temporadas y además, retrocederá años atrás, profundizando en la participación del pueblo en los llamados ‘Campeonatos de Adheridos’, donde se medían frente a equipos de localidades próximas como Lanaja o Sariñena. También habrá un apartado dedicado a los partidos de fiestas o aquellos disputados entre mujeres con motivo de la celebración de Santa Águeda.

También recogerán semblanzas de algunos de los jugadores locales más destacados. Dentro de ellos, figurarán Agustín Peralta, que a punto estuvo de debutar en Primera División con el Deportivo de La Coruña, José Luis Toa, Julián Corvinos, Andrés Barón o Alberto Hernández. La mayoría tuvieron una fructífera trayectoria fuera y dentro de Lalueza.

Desde el consistorio, además de valorar la publicación, que rescatará una parte importante de su historia, subrayan su apoyo a la continuidad de esta disciplina, por su contribución a la vida social y deportiva del pueblo, explica la concejala de Deportes, Carla Gascón. A sus 24 años, la joven es un ejemplo, acudiendo cada quince días al campo, con el fin de disfrutar del juego del equipo y de paso, de una tarde de charla, anécdotas y emoción. «Hay afición; el fútbol da mucha vida a la localidad», concluye.