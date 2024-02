Óscar Fle: "Mi sustituto tiene que venir a la Federación a servir, no a servirse"

A Óscar Fle se le había visto decir (y hacer) un sinfín de cosas. Nunca, sin embargo, apelar a Nicolás Copérnico, uno de los magos de la astronomía moderna. Este lunes, a última hora de la tarde, evocó al mito polaco en un céntrico hotel de la capital aragonesa, donde confirmó su adiós a la Real Federación Aragonesa de Fútbol (RFAF) después de 32 años como presidente. Profundamente embriagado por la emoción, el dirigente anunció en la Asamblea General Extraordinaria que no optará a ser reelegido en el cargo, pese a estar "mentalmente" para aguantar "cuatro o cinco legislaturas más". El próximo 27 de mayo, día en el que se celebrarán las elecciones, se conocerá su sustituto.

Fle, que de momento no tiene previsto conceder entrevistas para repasar su dilatada experiencia al frente de la RFAF, sí se sometió a un "fusilamiento en directo" (así definió su comparecencia ante los medios de comunicación) donde se mostró "orgulloso" y "muy satisfecho" del "giro copernicano" que, bajo su dirección, ha sufrido la entidad durante las tres últimas décadas.

"Dejamos una Federación limpia y transparente", señaló Fle, que tuvo unas palabras muy significativas para su sucesor. "Tiene que venir a la Federación a servir, no a servirse", dijo el mandatario más longevo de la historia del organismo, que accedió al cargo en 1992. "No todo lo que uno hace es perfecto, siempre hay cosas que se pueden perfeccionar", aseguró sobre si se arrepentía de algo en estos años.

"Lo mejor que me llevo es el apoyo asambleario, el cariño, el respeto que hemos recibido. Lo peor, las grandes y queridas personas que hemos perdido. La aragonesa es una Federación ‘top’, a pesar de la persecución que hemos sufrido. Hay que saber dejar las cosas en su momento y en su punto más álgido", dijo con orgullo. De cara al futuro, Fle apostó por "insistir y perseverar" en la línea de trabajo iniciada en el siglo pasado.

La figura de Luis Rubiales

En su adiós, el máximo dirigente de la RFAF fue preguntado por la figura de Ángel María Villar y Luis Rubiales, los dos últimos presidentes de la Real Federación Española de Fútbol, con quien mantuvo dos relaciones muy distintas. "Con Villar ya he contado lo que pasó. Estaba muy muy bien, pero tuvimos que romper amarras porque no respondió a lo que a mí me parecía, que era depurar responsabilidades", aseguró.

Fle, entre Ricardo Gracia y Manuel Torralba, durante la asamblea de la RFAF. Toni Galán

Sobre Rubiales, con quien Fle siempre mantuvo una especial afinidad, presumió que el de Motril le ha dado al fútbol español "lo que no le había dado otro presidente". "A veces no se valora lo suficiente su trabajo. Entró en una dinámica que puso muy difícil su continuidad, sencillamente porque cometió un error", señaló en referencia al polémico beso sobre la futbolista Jenni Hermoso tras la final del último Mundial femenino.

Zaragoza y el Mundial 2030

En su comparecencia, analizó también la candidatura de la capital aragonesa para ser sede del próximo Mundial de 2030. "No podemos renunciar en ningún caso. La RFAF está haciendo todo lo que está en su mano, porque Zaragoza debe ser sede con toda seguridad. Está previsto que venga una expedición de la UEFA y la RFEF para revisar otra vez las instalaciones, pero no puede haber ninguna duda sobre la presencia de Zaragoza en el Mundial de 2030", finalizó Fle, que recibió un sinfín de muestras de cariño antes, durante y después de su histórico adiós.