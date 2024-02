Muere el padre de Joaquín, Aurelio Sánchez, a los 78 años

Aurelio Sánchez, padre del exjugador y leyenda del Real Betis Joaquín, falleció este miércoles a los 78 años en El Puerto de Santa María (Cádiz), adonde estaba ingresado en el hospital de esta localidad costera gaditana, informó en sus redes sociales el club verdiblanco.

Junto a su hermano Joaquín 'El Chino' -tío del mítico capitán bético-, el padre de Joaquín fue el mejor asesor de su hijo en sus inicios y una figura clave en los comienzos como futbolista del extremo internacional español, quien colgó las botas el pasado junio tras veintitrés temporadas en la élite, sobre todo en la etapa de Manuel Ruiz de Lopera como presidente del Betis.

En esa época, el progenitor de Joaquín ejerció incluso de representante de su hijo, quien actualmente es miembro del consejo de administración del Betis, enlace entre su directiva y la primera plantilla y embajador de la entidad.

"El Real Betis Balompié muestra su más profundo pesar por el fallecimiento de Don Aurelio Sánchez, padre de nuestra leyenda Joaquín Sánchez. Descanse en paz", escribió en la red social X el club del barrio de Heliópolis.

El Real Betis Balompié muestra su más profundo pesar por el fallecimiento de Don Aurelio Sánchez, padre de nuestra leyenda Joaquín Sánchez. Descanse en paz. pic.twitter.com/NRnUeudQVE — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) February 7, 2024

Joaquín y el Betis han recibido numerosas muestras de condolencia por la muerte del padre del extremo de El Puerto, entre ellas del club de su ciudad, el Racing Club Portuense, y también del Sevilla, eterno rival del conjunto verdiblanco.

En su despedida como futbolista el pasado junio, Joaquín se abrazó y besó a su padre en el Benito Villamarín y destacó su figura y el apoyo que le dio en todo momento.

"Ha viajado más que yo, por todos los lados ha ido, y cuando todavía no era del primer equipo. Me ha llevado a todos los lados, a mí y a mi hermano Ricardo, que decían que era mejor que yo. Te acuerdos cuando me pegaste la cachetada cuando te dije que ya no quería jugar más al fútbol. Y me dio una cachetada, que me vestí solo", declaró entonces el portuense.

"Una de las cosas de las que estoy más orgulloso es la de haberle podido hacer cumplir un sueño, que era poder tener un hijo futbolista. De cuatro hermanos, tres hemos sido jugadores y yo he sido, de alguna manera, el que he llegado más lejos. Me siento orgulloso de haber cumplido el sueño de mi padre, de que haya podido disfrutar de mí, ya que mi tío, desgracidamente, y de que haya podido vivir esta experiencia tan bonita al lado mía", dijo, emocionado, Joaquín.