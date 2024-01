Dani Martínez, entrenador del Barbastro: "El Barcelona nos ha tenido respeto"

El entrenador del Barbastro, Dani Martínez, salió entre aplausos este domingo de la rueda de prensa en reconocimiento por la actuación de sus jugadores ante el Barcelona. "El equipo ha creído en el trabajo desde la misma llegada al campo. El partido que hemos hecho es digno de enmarcar. El Barça con el 0–2 se ha relajado y nosotros lo hemos sabido aprovechar", explicó el técnico, quien admitió que el 1–2 "dio alas" a sus futbolistas. "Hemos presionado bien, robábamos, estábamos más fieros... Son estados de ánimos y estamos muy contentos por lo que hemos podido vivir aquí, por la afluencia de público y por el trato recibido de toda la gente de Barbastro", señaló.

El técnico dijo estar "orgulloso" de su equipo. "Se ha visto que el Barcelona ha venido a Barbastro y nos ha tenido respeto. Se ha podido ver con todo lo que ha sacado al campo: máximo respeto al partido y al rival. Estamos muy contentos por ellos y por nosotros. Nos hemos enfrentado a los mejores y ha sacado todo lo que tenía, más lo que ha salido después del banquillo", recordó.

Sobre el Barcelona, el entrenador rojiblanco disipó todas las dudas sobre si la escuadra culé atraviesa un mal momento de juego. "Yo no lo he visto así, sobre todo en la primera parte. Lo he visto bien. A un grande siempre se le exige ganar con autoridad y ganarlo todo. Puede estar atravesando una mala racha en la liga, pero son etapas. Tal y como tiene la plantilla irá hacia arriba", anunció.

Sobre el cambio de actitud de su equipo en la segunda parte, Martínez lo justificó por la entidad del rival y la presión de una cita histórica. "Mi equipo se ha enfrentado al Barcelona, quieras o no somos personas. Sabes la grandeza del rival y luego ver a 6.000 personas… es la primera vez que mis jugadores juegan con semejante ambiente. Además, el Barça en la primera parte ha estado a un rival muy bueno y nos ha costado muchísimo, nos ha generado muchos problemas. Después hemos sabido interpretar en la segunda parte y ha cambiado la situación del partido. Tenemos que estar orgullosos de lo que hemos hecho", explicó Martínez.

De Mesa

El mismo discurso presentó Adriá de Mesa, autor del primer gol de los aragoneses. "Ha sido increíble, con el campo lleno y este gran ambiente. El equipo ha dado el máximo hasta el final. Es para estar orgullosos, ya que hemos puesto en apuros a todo un Barcelona", advirtió el delantero centro del conjunto barbastrense. "En la primera parte, el equipo no estaba haciendo lo que tenía que hacer. En la segunda parte, sí hemos tenido más personalidad y al final hemos plantado cara hasta el último momento. Es muy difícil lo que hemos hecho", insistió De Mesa, quien también se refirió a su gol: "Marcar a todo un Barcelona es algo que voy a recordar siempre".

Mientras, el preparador del Barcelona, Xavi Hernández, hizo hincapié en el pase de su equipo a la siguiente ronda: "Lo importante era estar en los octavos de final. Ha sido un partido muy serio que se nos ha complicado, pero al final hemos avanzado", afirmó el técnico del cuadro azulgrana, quien dijo que su equipo había sufrido "un poquito" ante el Barbastro.

"Hemos hecho una primera parte muy seria. La eliminatoria parecía estar sentenciada, pero estos partidos siempre se complican. Y nosotros se nos ha complicado más de la cuenta por las faltas de concentración, por nuestros propios errores y por el gol mal anulado. Me dicen que el gol de Joao Félix es legal. Es una pena que no tengamos VAR en esta competición. Pero estamos en octavos, que era el objetivo", reiteró Xavi, quien tampoco disimuló su malestar por la actuación del colegiado: "No sé a quién ha expulsado el árbitro al final. Se ha complicado él solo el partido", afirmó.

El técnico también tuvo palabras para los futbolistas barbastrenses: "No me han sorprendido, porque contra el Almería estuvieron muy agresivos. Con su gol en un córner se activaron mucho. Le deseo lo mejor al equipo y a la gente de Barbastro, que nos han tratado muy bien", indicó.

Por su parte, el jugador del Barcelona Fermín López reconoció la gran actuación del Barbastro. "Iban a muerte. En la primera parte hemos estado bien, pero después hemos encajado esos dos goles. Nos hemos relajado un poco. Ellos nos han apretado mucho en la segunda mitad y no hemos podido salir de nuestro campo. Lo importante es que hemos ganado", destacó Fermín, quien reconoció, eso sí, que el equipo azulgrana está "concediendo muchos goles" en el presente ejercicio. "Es algo que tenemos que mejorar", añadió.