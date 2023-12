El Barbastro dobla su número de abonados gracias a la eliminatoria de Copa con el Barcelona

“El día del partido no habrá entradas a la venta en la taquilla”. El presidente de la UD Barbastro, Rafael Torres, lo tiene más que claro, a no mucho tardar se colgará el cartel de no hay billetes de cara al encuentro que el próximo 7 de enero su equipo debe disputar ante el FC Barcelona dentro de la Copa del Rey. Para darse cuenta de ello basta con observar lo ocurrido desde que el jueves se abrió la segunda fase de venta de entradas. Después de que los primeros días se hubiesen reservado para los que ya eran socios, ahora ha sido el turno para aquellos que han optado por adquirir junto al ticket un abono para la segunda vuelta en 2ª RFEF. El precio del paquete era de cien euros e incluía también la posibilidad de adquirir un pase más por otros cincuenta. El plazo finaliza esta tarde a las 20.00 en las oficinas del club y, a falta de que se realice el recuento final, ya se puede decir que se ha más que doblado el número de abonados.

Antes de que se pusiese en marcha la promoción, el Barbastro contaba con 440 abonados de los que 35 son jugadores de las categorías base. En los últimos días se han tramitado 500 nuevos carnés. Las entradas infantiles ya están agotadas y será a partir del martes cuando salgan a la venta un reducido número de localidades libres a un precio de 75 euros, que se podrán retirar también en las dependencias de la entidad en Coso, 20 de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00. El aforo del estadio, que va a crecer desde los 2.800 espectadores hasta casi los 6.000, se acerca al 90%.

El 22 de diciembre, en el primer día de venta, se despecharon cerca de 2.000. Las filas frente a la oficina se volvieron a repetir el jueves pasado al inicio del plazo para nuevos abonados y el viernes, según Torres, también fue “una locura”. Este sábado se ha aprovechado un amistoso con el Fraga para continuar en el Municipal con las altas habiendo recibido también “una muy buena respuesta”.

En ese último test antes de la visita del Barcelona, el Barbastro se ha impuesto por 3-0 a un rival de 3ª RFEF. Marcaron Mingotes en un córner a los diez minutos, Gonpi aún en la primera parte y Marc Prat. En el último gol, ya en el tramo final del choque, el asistente ha sido Pablo Gállego, que debutó con su nuevo equipo después de que el viernes se anunciase su fichaje.