El desliz del portero del Tardienta después de encajar 12 goles en la Copa del Rey

Diego Pardo, portero titular del Tardienta en la histórica eliminatoria de la Copa del Rey contra el Getafe, fue entrevistado anoche en 'El Partidazo de Cope', uno de los programas líderes de audiencia en España, que presenta el comunicador Juanma Castaño. Durante la conversación, el periodista le preguntó al guardameta si creía que alguno de los 12 goles que encajó eran "parables".

La respuesta de Pardo, que bromeó con el tercer tanto encajado, ya ha dado mucho que hablar durante todo el día en las redes sociales. "El tercero me han dicho mis compañeros que ha sido de fútbol femenino", respondió el jugador del Tardienta, que rápidamente recibió la réplica de Juanma Castaño.

Por dios… de verdad que no siente vergüenza al decirlo? De verdad???? No se da cuenta de la estupidez y falta de respeto que acaba de soltar??? 💆🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ https://t.co/ay2CNv9Sby — Vega Gimeno (@vegagimeno) November 2, 2023

"No, no, no, no, no, no. Eso cuidado, ¿eh? No, no, no, no. Eso cuidado. Bueno, acabas que te echa, ¿eh?", advirtió el periodista, en referencia al reciente episodio protagonizado por Luis Rubiales al frente de la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol.

Juanma Castaño, incluso, volvió a repreguntar al portero cómo había sido ese tercer tanto para que tuviera la oportunidad de explicarse de nuevo. "Rectifica, Diego. No voy a hacer como con Rubiales, te doy la oportunidad de que rectifiques", le instó.

Vega Gimeno le responde

Durante toda la jornada, las redes sociales se han pronunciado sobre este hecho. No son pocos los que han criticado las desafortunadas palabras de Pardo, que han tenido también la réplica de Vega Gimeno, capitana del Casademont Zaragoza.

"Por Dios… ¿De verdad que no siente vergüenza al decirlo? ¿¿¿¿De verdad???? ¿¿¿No se da cuenta de la estupidez y falta de respeto que acaba de soltar???", se preguntaba la jugadora de baloncesto.