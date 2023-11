Aragón sub-16 y sub-14 supera a Extremadura

Victorias de Aragón en categoría cadete e infantil en la primera jornada del Campeonato de España, que se celebró este viernes en los campos de Puente Santiago de Zaragoza.

En la categoría sub-16, un Aragón muy serio y con oficio tumbó a Extremadura con un gran testarazo picado de Jaric Prat. Los primeros minutos de la primera mitad fueron de tanteo, donde ninguno de los equipos quería cometer errores. En el minuto 15 llegaría el único gol del partido tras rematar un balón de cabeza picado dentro del área tras un gran centro de Diego, lejos del alcance del portero extremeño. El tanto espoleó al cuadro aragonés que cogió el mando del encuentro y no dejaba ningún resquicio en la zaga para sorpresas. En el minuto 30 pudo llegar el segundo, tras una gran acción combinativa entre Antonio Bescos y Pablo Biarge, que éste último dispara alto.

Tras el descanso, Aragón dominó las dos áreas sin que pasara nada en el partido en los primeros minutos, con un Jaric que era la pesadilla de Extremadura. A medida que transcurría el partido, el cuadro extremeño se estiró buscando el tanto del empate, mientras que el conjunto aragonés que dirige Chema Espeleta buscaba la profundidad, cerrando los espacios en defensa y lanzando balones largos. Extremadura, con los cambios introducidos generó más peligro. Álvaro Fernández pudo marcar en el minuto 72 el segundo tanto, pero su cabezazo se marchó desviado. Aragón se defendió con orden hasta la finalización del choque.

Ficha técnica:

Extremadura: Víctor, Diego Pérez (Guillermo, 40), Mario (Hugo, 58), Alejandro, Sergio, Miguel (Mario Risco, 67), Iker, Diego Caballero (Juan, 58), Iván (Masero, 67), David y Santiago (Gordillo, 40).

Aragón: Marcos, Iker (Sesma, 70), Álex, Víctor, Unai, Diego, Jaric (Villalba, 70) Antonio Bescós (Hugo, 70) Nicolás, Pablo Biarge (Jorge Díaz, 77) y Anthony (Álvaro, 58).

Árbitro: Alejandro Falces. Amonestó por Extremadura a Diego Pérez, Iker

Gol: 0-1 m. 15, Jaric Prat

En categoría infantil, Aragón se dejó la vida en su primer enfrentamiento del Nacional de Selecciones Autonómicas Sub 14 logró vencer a Extremadura (1-3). El encuentro se puso cuesta arriba por el tempranero tanto de penalti marcado por el extremeño Álvaro. En la primera mitad, Aragón salió en tromba con dos ocasiones de peligro en cinco minutos casi seguidas del mismo protagonista; Acosta, que golpeó flojo. En el minuto 6, llegó un claro penalti de David cometido sobre el extremeño Álvaro, que fue derribado dentro del área. El mismo Álvaro lo transformó. Este gol desorientó un tanto al cuadro aragonés, que con varias arrancadas de Gorka Buil intentaba la igualada, pero no encontraba en pase definitivo. Aragón cercaba a Extremadura en busca del tanto del empate, pero no encontraba el camino. Hubo una gran triangulación de Aragón que Gorka Buil cedió atrás en el pase de muerte para que Lapusán marcara a placer el merecido empate.

Tras el descanso, con tablas en el marcador y con dominio de Aragón, éste no se traducía en el marcador. El cuadro de Javo López buscaba el tanto que deshiciese la igualada. Nuevamente Gorka Buil se metió en el área por el lateral hasta el fondo, espera la salida del portero y cede atrás para Sambiou y este envía a la red en una gran acción individual.

Aragón no bajaba el pistón y buscaba el tanto de tranquilidad capitaneados por un Gorka Buil espléndido, donde pasaban por sus botas todas las acciones de peligro. Saque de falta de Gorka Buil y remate de cabeza de Alonso que roza la escuadra. En el minuto 71, Alonso redondeaba la buena faena aragonesa con un gran disparo desde fuera del área y lograba el tanto de la tranquilidad.

Ficha técnica:

Extremadura: Manuel (Carlos, 65), Cabo, Pablo (Javier, 53), Raúl, Sergio (Jaime, 35), Daniel (Luis García, 53), César, Álvaro, López, Plata (Casco, 36) y Gonzalo (Ismael, 53)

Aragón: Guillermo, David, Iker, Gorka, Raúl Lapusán, Sambiou, Arévalo, Acosta (Alonso, 35), Borniquel (Escalona, 58), Casorrán (Casado, 65) y Rodrigo (Mateo, 35).

Árbitro: Jorge Agustín

Goles: 1-0, min. 6: Álvaro, de penalti. 1-1, min. 34: Lapusán. 1-2, min. 50, Sambiou. 1-3, min. 71: Alonso.