La epigenética de Sergio Ramos: jugar a los 37

Sergio Ramos vuelve a LaLiga a los 37 años con el Sevilla FC. Bernardo Requena, asesor de Alto Rendimiento, cofundador del Football Science Institute (FSI), monitorizó su exhaustivo trabajo este intenso verano. Experto en aplicar la ciencia al mundo del fútbol, aplicó sus métodos con éxito en el Sevilla FC, Real Madrid, el Athletic de Bilbao o en las distintas selecciones de la RFEF, reflexiona sobre la ampliación de la vida laboral de los futbolistas.

En el caso de Sergio Ramos, contribuyen la genética y la epigenética -la influencia de factores externos como la nutrición, el control del estrés, el ritmo circadiano (oscilaciones de variables biológicas en 24 horas) o el contexto social-. En una amplia entrevista con la Agencia EFE, Bernardo Requena diferencia entre edad biológica y edad cronológica. Y disecciona además los motivos que provocan la retirada de un futbolista y pondera el valor de la recuperación y el descanso en la vida como hábitos ideales que consolidan ver a futbolistas de 40 años en activo.

Angel Cappa hace años hablaba de la teoría del centímetro para explicar el momento que avisaba de la retirada de un futbolista. El futbolista comienza a llegar tarde al balón por culpa de un solo cm. El principio del fin. ¿Cuándo se da cuenta un jugador decide dejar el fútbol activo? ¿Qué parámetros entran en juego?Creo que el momento de retirada es un proceso de decisión del jugador y por tanto creo que es tremendamente personal. Es difícil generalizar y dar parámetros que indiquen cuál es el momento de la retirada. Si te diría, en los casos que he visto que hay algunos denominadores comunes. Quizás el primero sería el mental, el ver que no te apetece empezar una temporada y estar sometido de nuevo a la rutina del calendario, de viajes, concentraciones,... Este creo que es un factor que suele darse en el caso de un jugador que se retira tras una larga carrera profesional. Otro factor que suele aparecer son las lesiones. Jugadores que arrastran lesiones crónicas que van disminuyendo su rendimiento paulatinamente o no les dejan disfrutar del entrenamiento. La presencia diaria de dolor durante los entrenamientos y experimentar que no puedes rendir bien va minando y puede ser otro desencadenante de la retirada. Este tipo de lesiones además generan un efecto en bucle: no les permite entrenar con la intensidad requerida, esto hace que no tengan el estado de adaptación óptimo y finalmente cada vez que tienen la oportunidad de jugar y mostrar su nivel esto sucede con un rendimiento cada vez menor. Ahí se suele achacar a la edad y con ello se va poco a poco viendo el camino a la retirada. Como decía creo que cada una de las retiradas que he visto son casos totalmente diferentes pues como personas que son tienen contextos únicos y la generalización me parece bastante difícil.