España golea a Georgia en un día para la historia de Lamine Yamal

La selección española de fútbol solventó con más facilidad de la esperada su visita de este viernes a Georgia, a la que goleó por 1-7 para sumar tres importantes puntos en su grupo de clasificación para la Eurocopa de 2024, en un partido que encarriló en la primera parte y para el recuerdo del joven Lamine Yamal, el internacional más joven en debutar y también en marcar con la 'Roja'.

Cuando se presumía una noche compleja en Tifilis, una plaza siempre difícil en el historial de la Absoluta, esta la solventó con un puñetazo en la mesa que debe ayudarla a ir afianzando la etapa con Luis de la Fuente. No sufrió como en sus dos anteriores visitas al Boris Paichadze tras un partido completo, cerrado al descanso (0-4) y con Álvaro Morata como estilete con tres tantos.

El técnico riojano optó por un aparente 4-3-3, con Dani Olmo y Marco Asensio, la nota negativa con sus problemas físicos, como extremos, pero que mutó más hacia el 4-2-3-1, con Gavi de nuevo más como mediapunta y como punta de lanza de la presión, y con un Fabián Ruiz junto a Rodri Hernández, aunque bastante liberado para descolgarse a posiciones ofensivas.

Y así la campeona de la Liga de Naciones hizo mucho daño a una Georgia que aunque no se quiso encerrar con descaro, casi no tuvo el balón, con lo que apenas pudo conectar con su mayor esperanza, un Kvaratskhelia que aunque cuando cogía la pelota elevaba el ánimo de la grada, no pudo generar demasiado.

Sí lo hizo en cambio España, más suelta a nivel ofensivo que en otros encuentros ya desde el principio cuando Asensio se topó con Mamardashvili y Olmo, en buena posición, disparó por encima del larguero. Los visitantes presionaron bien y se hicieron con el control rápido y sacaron premio a su dominio con un gol que les asentó aún más y que la terminó por desatar. Asensio dibujó un gran centro desde la derecha y Morata lo cabeceó aún mejor.

Georgia continuó sin poder desplegase y antes de asimilar la desventaja, se vio 0-2, después de que Kverkvelia desviase a la red un centro de Fabián Ruiz, que siempre se descolgó con peligro en el área rival. Con los de Wlly Sagnol 'tocados', Mamardashvili trató de frenar la herida con dos buenas intervenciones ante el centrocampista del PSG y Asensio, pero no pudo hacer nada ante el 0-3 de Dani Olmo, que se lesionó en esa acción, y el 0-4, un regalo de Fabián Ruiz a Morata.

Lamine Yamal se estrena

Todo era alegría en el bando español, que incluso gozó seguramente antes de lo previsto del debut histórico de Lamine Yamal con 16 años y 57 días, pero provocado por los problemas de Asensio, que abandonó el campo junto a Dani Olmo, sustituido por Nico Williams, en las peores noticias de unos primeros 45 minutos redondos por primera vez en mucho tiempo.

El jugador de la selección española Lamine Yamal celebra su gol. EFE

Sin embargo, quizá por la comodidad del resultado y por la esperada reacción del equipo georgiano, donde Sagnol metió tres cambios, la selección español no salió tan entonada bajo la insistente lluvia del Dinamo Arena. Y el agua le pudo jugar una mala pasada a Unai Simón, que no blocó adecuadamente un lanzamiento no excesivamente fuerte de Chakvetadze, que recogió un despeje tampoco demasiado fino de Robin Le Normand.

El gol animó a los locales y al público, mientras que a España le costaba retomar el mando del partido y volver a generar las ocasiones que tenía con más facilidad en el primer acto, también con un rival menos endeble, y que seguía sin arriesgar demasiado pese a la desventaja.

Luis de la Fuente reforzó el medio con la entrada de Mikel Merino por Gavi y su equipo fue retomando el control del choque. Le Normand tuvo una buena ocasión con un cabezazo 'picado' antes de que desatase otra tormenta más allá de la que caía en Tifilis para completar su goleada.

Georgia volvió a su debilidad atrás y Morata completó su triplete, Nico Williams pudo estrenarse oficialmente (marcó en el amistoso ante Jordania que no contó para el historial) como goleador con la 'Roja' tras una buena acción individual, y también lo hizo un Lamine Yamal que no estaba apareciendo demasiado, pero que no desaprovechó la suya para aderezar su debut y ser el más joven en marcar en un partido internacional en 117 años.

Álvaro Morata celebrando uno de sus tres goles ante Georgia. EFE

Con el partido finiquitado, Martín Zubimendi también tuvo la oportunidad de tener su debut con la Absoluta y Mamardashvili frustró a Joselu para que el marcador no fuera aún más abultado. El martes, España buscará tres puntos más ante Chipre en el Nuevo Los Cármenes de Granada.

Ficha técnica

1 - Georgia: Mamardashvili; Azárov (Fvali, m.60), Kashia, Kverkvelia, Gocholeishvili (Sazonoc, m.77); Gagnidze (Mekvabishvili, m.46), Lobjanidze (Davitashvili, m.46), Aburjania (Chakvetadze, m.46), Kiteishvili, Kvaratskhelia; y Mikautadze

7 - España: Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Gayá; Rodri (Zubimendi, m.72), Gavi (Mikel Merino, m.58), Fabián; Marco Asensio (Nico Williams, m.44), Dani Olmo (Lamine Yamal, m.44) y Morata (Joselu, m.72).

Goles: 0-1, m.22: Morata. 0-2, m.28: Kverkvelia, en propia puerta. 0-3, m.38: Dani Olmo. 0-4, m.40: Morata. 1-4, m.48: Chakvetadze. 1-5, m.65: Morata. 1-6, m.68: Nico Williams. 1-7, m.74: Lamine Yamal.

Árbitro: Daniel Siebert (Alemania). Amonestó a Aburjania (45+2), Kashia (51), Chakvetadze (63) y Kvaratskhelia (82) por Georgia; y a Gavi (45+1) y Zubimendi (79) por España.

Incidencias: encuentro correspondiente a la fase de clasificación a la Eurocopa 2024 de fútbol disputado en el Dinamo Arena (Estadio Nacional Boris Paichadze) lleno, con 54.549 espectadores.