La Messimanía revoluciona la promoción comercial y el negocio del fútbol en EE. UU.

La Messimanía se extiende por Estados Unidos y aumenta la popularidad del fútbol, a la par que provoca una subida en el precio de las entradas, en la venta de artículos promocionales y en la audiencia de los partidos.

Pese a que no es la primera vez que la MLS cuenta con estrellas internacionales -han pasado por la liga también David Beckham, Wayne Rooney y Thierry Henry- el furor que está desatando Messi, dentro y fuera del estadio, no tiene comparación. "Fui al concierto de Taylor Swift y pensé que solo había una persona que podía poner el mundo patas arriba, pero ahora hay dos. Lo que Messi le ha hecho al deporte en esta liga no se parece a nada que haya visto jamás", explica a un reducido grupo de medios el comentarista Taylor Twellman, de la MLS Season Pass en Apple TV.

También impulsa esta obsesión por ver jugar con la camisa rosa a Messi el hecho de que el astro argentino triunfe siempre que pisa el campo. Hasta ahora ha marcado once goles en nueve partidos y ha ayudado al Inter Miami a arrasar en la Leagues Cup y clasificarse para la final de la US Open Cup.

Un ejemplo de esta Messimanía es el caso de Eli, un niño de once años que vive en Nueva Jersey y que normalmente apoya a los New York Red Bulls, pero que ayer se puso el 10 de Messi para ver a su equipo jugar en casa contra el Inter Miami. Fuera del estadio, muchos vendían imitaciones de la nueva camiseta del jugador de 36 años por 35 dólares (unos 32,42 euros). No obstante, la camiseta oficial la vende Adidas y en su web cuesta entre 100 y 180 dólares dependiendo del modelo.

Desde el anuncio del fichaje de Messi en junio, el precio medio de las entradas para ver al Inter Miami se ha multiplicado por más de cinco, según informó a EFE la empresa de venta de boletos StubHub. Las entradas de ayer tenían un precio promedio de 502 dólares, mientras que antes de la llegada del astro argentino el valor medio de las entradas para los New York Red Bulls era de 46 dólares, confirmó a EFE la empresa VividSeats.

Fernando Veron, un argentino asentado en Nueva Jersey desde hace dos décadas, cuenta a Efe que compró tres días antes del partido cinco entradas por 480 dólares cada una. Las entradas más caras del partido del sábado rondaban los 3.600 dólares, según medios locales.

Internacionalización de la MLS

El comentarista de la MLS Season Pass en Apple TV Kevin Egan recalca que desde que llegó Pelé al New York Cosmos en 1975 hasta ahora la manera de consumir el fútbol ha cambiado completamente debido a las redes sociales y el vídeo bajo demanda. En ese sentido, destaca que el clip del primer gol de Messi en el Inter fue visto en las redes sociales por 50 millones de personas.

Por su parte, el también comentarista y exfutbolista Sacha Kljestan señala que la liga ahora es más accesible por el hecho de que Apple TV retransmita la MLS a todo el mundo en inglés y español. "Jugué en Europa y mis padres no podían ver mis partidos a menos que los vieran ilegalmente en Internet. Ahora todos los seguidores de Messi en todo el mundo pueden ver sus partidos", anota Kljestan.

Si bien Apple aún no publicó números específicos de su audiencia desde la llegada de Messi el 21 de julio, en un comunicado explicó que la semana del 19 al 26 de julio tuvo "los 3 partidos más vistos jamás en el Season Pass de la MLS, con espectadores en casi 100 países".

Apple se encuentra actualmente en la primera temporada de un acuerdo de transmisión global de diez años y 2.500 millones de dólares que incluye los derechos de todos los partidos de la máxima categoría del fútbol estadounidense. Apple, Adidas y la propia MLS han jugado un papel fundamental en las negociaciones para que Leo Messi llegue al Inter Miami.

Según la prensa deportiva, la MLS y Apple ofrecieron a Messi una parte de los beneficios generados por los nuevos suscriptores del servicio de streaming MLS Season Pass de Apple TV+. Por otro lado, Adidas, un patrocinador de Messi desde que era muy joven, también ofreció compartir con el jugador una parte de los beneficios derivados de su llegada a la MLS en venta de artículos promocionales.