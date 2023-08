Fútbol femenino en Aragón: casi dos décadas de un viaje sin retorno

Ahora que todo el mundo habla del fútbol femenino en España, ahora que todo el mundo celebra el éxito de la selección de Vilda en el Mundial de Australia… Ahora es el momento de repetir más que nunca el apellido Alcaine. Tras él, asoma una incombustible familia que lleva más de 20 años dejándose la piel por la inclusión de la mujer en un deporte tradicionalmente catalogado para hombres, que las primeras féminas de la Comunidad ya practicaban a finales de 1960.

Nunca sabremos qué hubiera sido, por ejemplo, de Salma Paralluelo si no hubiera existido el Zaragoza CFF. Sin el respaldo de los Alcaine, tal vez, la mejor futbolista joven del último Mundial hoy sería una extraordinaria atleta y nadie hubiese descubierto nunca sus innumerables capacidades futbolísticas.

"¡Con nosotras empezó todo! Es un orgullo muy grande ver cómo estas futbolistas están cambiando la historia. Ya era hora de que alguien confiara en estas chicas, que han sufrido y han pasado por momentos muy difíciles", afirma con efusividad Beni Marco, una de las primeras aragonesas en ser internacional con España, que el 29 de mayo de 2005 formó parte del histórico ascenso del Transportes Alcaine a la Superliga.

El 29 de mayo de 2005 se escribió una de las páginas de oro del fútbol femenino en Aragón, con el ascenso a la Superliga del Transportes Alcaine. José Miguel Marco

Aquel día, un gol de la turolense Silvia Meseguer significó el ascenso del conjunto de David Magaña a la élite, situando a Aragón por primera vez en la cima del fútbol femenino nacional. "Antes de ese momento, en Aragón había solo fútbol regional. En mi caso, me ofrecí al Tudela para tratar de progresar. Me pagaba la gasolina, los viajes, entrenaba por mi cuenta… Aquello me sirvió para alcanzar la máxima categoría", evoca Marco.

El ascenso del Transportes Alcaine fue el origen de un camino que el fútbol femenino aragonés recorre de forma lenta, pero constante, durante las dos últimas décadas. "Llevamos más de 20 años poniendo en el escaparate los valores del fútbol femenino, que poco a poco ha ido abriéndose hueco, aunque todavía quedan puertas por derribar. El Mundial ha ayudado para que el camino siga hacia delante, que cada vez más niñas se sumen a practicar este deporte", considera Carlos Alcaine, secretario general del club durante todo este tiempo.

Tal y como reflejan los números, la entidad que todavía hoy preside Carmelo Alcaine se ha convertido en cuna de hasta ocho futbolistas internacionales con España. Antes de Salma Paralluelo, también defendieron los colores de la selección otros nombres propios como Vero Boquete, Silvia Meseguer, Noelia Tudela, Barbara Latorre, Patricia Larque, Mapi León y Marta Cardona.

"Es algo histórico, ni en el mejor de los sueños podíamos pensar que España podía alzarse con un campeonato del mundo. No por calidad del grupo, sino porque había unas potencias que por trayectoria podían estar por delante. El equipo español tiene calidad de sobra, no solamente las que han conseguido este éxito, también las que han ayudado en el pasado y se han quedado fuera a última hora. Por ejemplo, Marta Cardona o Mapi León", destaca Alcaine.

El estreno en La Romareda

El 21 de junio de 2009, con motivo de la final de la Copa de la Reina, el entonces Prainsa Zaragoza disputó su primer encuentro en La Romareda. Esther Casas

Durante este tiempo, el fútbol femenino en la Comunidad tuvo su espacio también en el templo del balompié aragonés: La Romareda. El coliseo municipal albergó la final de la Copa de la Reina el 21 de junio de 2009, cuando el Espanyol superó al equipo de Alberto Berna, que en aquel momento competía bajo la denominación de Prainsa Zaragoza. Fue la primera pero no la última vez, ya que la experiencia se repitió en 2017 con un encuentro de liga ante el Valencia.

Pero si hay un nombre propio en la historia de este deporte en Aragón es el de Salma Paralluelo. Ahora todo el mundo conoce su historia, su irrepetible capacidad para dominar un terreno de juego y una pista de atletismo. Lo que no todo el mundo sabe es que, con solo 15 años, la atacante ya rompía todos los récords.

Con esa edad debutó con el Zaragoza CFF en 2018, inaugurando en Segunda División una carrera que este pasado domingo alcanzó su punto más álgido, la cima del fútbol mundial. "Es un triunfo enorme para todo el fútbol femenino. Tener una referente aragonesa, como Salma, es un impulso muy favorable para nosotros. Es un ejemplo y un espejo para muchas niñas que ahora quieran venir a jugar", señala Carlos Roldán, exentrenador de la delantera en la entidad.

Ahora el Zaragoza CFF se sitúa lejos de la élite, con el deseo de recuperar un sitio entre los mejores y sumarse a la profesionalización que, poco a poco, ha ido adquiriendo el fútbol femenino en España. Una etiqueta imposible de explicar sin la creación de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF), cuyo presidente es el aragonés Rubén Alcaine.