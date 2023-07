Un Huesca sin pegada cae por un golazo de Pombo

Sin gol, todo es más complicado, todo se devalúa, incluso todo se ve peor. Hasta lo que se hace bien, como el serio partido que este sábado se marcó el Huesca ante el Racing de Santander. Ha perdido a su indiscutible portero titular (Andrés Fernández) y a su máximo goleador (Juan Carlos Real). Con Timor, que también se ha marchado, los tres capitanes del pasado curso junto a Pulido. También había lesionados (Joaquín, Loureiro, Escriche, Tresaco...). Pese a estas mermas, Ziganda presentó un conjunto que dio sensación de superioridad ante su rival tanto por juego como por ocasiones. Pero, como lo que determinan los marcadores no son ni el juego ni las ocasiones sino los goles, la victoria fue para el Racing de Santander.

El único gol del encuentro merece un subrayado. Probablemente sea el gol de la pretemporada en el fútbol profesional español. Robó el exzaragocista Jorge Pombo y, desde su propio campo, lanzó un estratosférico y certero disparo parabólico que pilló a Álvaro Fernández adelantado. El guardameta llegó a tocar la pelota que, tras pegar en el larguero, cayó sobre su espalda para después introducirse en el portal. Ni Álvaro Fernández lleva mostacho como Seaman, ni la peleó de cabeza Gustavo Poyet, ni se ofreció Pardeza, ni disparó rumbo a la eternidad Nayim, ni era la final de la Recopa ante el Arsenal en el Parque de los Príncipes de París. Era un partido del Huesca ante el Racing de Santander en un bolo estival en el campo de El Prao, sito en la avenida de la Diputación s/n del municipio alavés de Laguardia; pero ayer Jorge Pombo, a lo Nayim, marcó el gol del verano.

Muy poquitos golazos se verán como el de Pombo. No los marca ni el Huesca ni casi nadie. Aunque no metiera golazos, el Huesca se conformaría con meter goles a secas. Lleva cuatro partidos de pretemporada y hasta ahora solo le ha marcado a un equipo de inferior categoría, el heroico Teruel de Primera RFEF (2-1). Ni ante Osasuna, ni ante el Mirandés, ni ante el Racing ha cantado gol. Todavía es 29 de julio, pero solo restan dos semanas para el arranque liguero. Está muy claro que al Huesca le falta pegada.

Parece decidido Ziganda a jugar con cinco atrás y con doble pivote. No pinta mal este esquema. Jeremy, Rubén Pulido y el debutante Iván Martos se mostraron sólidos en el centro de la defensa. Igual que Sielva y Kortajarena en el medio. Sobre este esqueleto se articulará el Huesca. Ayer se mostró especialmente activo Nieto, lateral derecho de largo recorrido. Suyo fue el primer aviso. Y el segundo. Y casi el tercero... También lo intentó Enzo Lombardo. El Racing de Santander apenas pisaba campo rival. Con Jorge Pombo, su cacique en el prado, no le hacía falta. Desde su propio campo firmó el gol del partido. Hubo otro disparo más del Racing en el primer acto. También fue Pombo, en este caso a balón parado. Todo lo demás, bastante fútbol y disparos con intención del Huesca.

Hubo muchos cambios, pero poco cambió la segunda mitad. Mucha solvencia defensiva del Huesca y escasa pegada. El peligro, de nuevo, se generó desde la banda derecha, que ahora corría Gerard Valentín. Desde luego, es el puesto mejor cubierto en el Huesca. Una progresión de Valentín continuada por Soko le concedió a Manu Rico la oportunidad del partido. Error escolar del canterano en la definición. Kortajarena también se aproximó a la igualada. El Racing se sintió cómodo con el resultado. No le hacía falta más, tampoco agobió. El Huesca agobió y se agobió. Ganó por goleada a córneres (suena mejor saques de esquina, ¿verdad...?), que antaño resolvían empates y ahora no resuelven absolutamente nada. Sin goles, en el último minuto hubo tres rojas. Antes de cumplirse el tiempo, el árbitro pitó el final. El barullo no pasó a más y hasta hubo abrazos camino de los vestuarios entre los futbolistas que contemplaron el gol del verano, el golazo que firmó Jorge Pombo.

Ficha técnica:

SD Huesca: Álvaro Fernández (Juan Pérez, 46), Nieto (Gerard Valentín, 46), Jeremy Blasco (Hugo Angalda, 67), Rubén Pulido, Iván Martos (Espinosa, 67), Vilarrasa, Sielva (David García, 67), Kortajarena, Soko, (Diego Aznar, 70), Enzo Lombardo (Manu Rico, 46) y Obeng (Carrillo, 67).

Racing de Santander: Parera, Jorrín (Pol Moreno, 60) (Ekain, 77), Mantilla (Alves, 46), Juan (Sangalli, 60), Mario (Saúl, 77), Pombo (Aldasoro, 77), Morante, Yeray (Lago Junior, 60), Jeremy (Diego Campo, 77), Matheus (Íñigo Vicente, 46) y Cedric.

Goles: 0-1, minuto 20: Pombo.

Árbitro: Morilla Turrión. Expulsó a Carrillo, Parera, y Lago Junior, todos en el minuto 89. Amonestó a David García.

Incidencias: Cuarto encuentro en la pretemporada del Huesca. Se jugó en el campo municipal de El Prao, en Laguardia (Álava).