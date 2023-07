Tekifresa y Trinchera 27 celebran la victoria en las 18 horas de fútbol sala de Benabarre

La mezcla de deportividad, espectáculo y entusiasmo fluyó durante las 18 horas de fútbol sala de Benabarre entre los 300 participantes de una fiesta del deporte popular organizada por el Ayuntamiento de Benabarre. Una competición amistosa con el objetivo de celebrar la apertura del verano y honrar la memoria de José Mari Cuéllar desde la perfecta cordialidad de la treintena de plantillas procedentes de toda la provincia de Huesca, Zaragoza, Barcelona, Lleida y Vielha que se reunieron en este enclave del Alto Aragón.

La emoción e igualdad definieron el desenlace de las finales que cerraron un maratón ininterrumpido de encuentros desplegado en el polideportivo de Benabarre desde las 3.30 de la madrugada del sábado 1 de julio hasta las 23.00. Tekifresa, en el Trofeo Premira de categoría femenina, y Trinchera 27, en el Trofeo SYA masculino, levantaron la copa de campeones y se llevaron los mil euros de premio de la duodécima edición de un torneo cuyo éxito ha cruzado las fronteras comarcales para convertirse en una referencia entre los amantes del fútbol sala en Cataluña y Aragón.

La imagen que concreta qué es esta competición se vivió al cerrarse la final femenina. La victoria por 3-1 del Tekifresa frente al Star Starry, en un potente e igualado duelo entre dos conjuntos que se conocen bien de las ligas de Zaragoza, no impidió que todas las jugadoras, sin importar su camiseta, se unieran en un círculo de baile y alegría en la celebración conjunta de la victoria. Una muestra de la deportividad que se sintió durante todo el día desde la primera fase clasificatoria hasta las eliminatorias. El tercer clasificado femenino fue el cuadro ilerdense del UD Real Leido, que contaba con la máxima goleadora (11 tantos), la 'pichichi' Laura Fernández, mientras que Tekifresa acaparó también el premio como equipo con mejor defensa.

La final masculina fue igualmente frenética y una de las más atractivas y vistosas vividas en Benabarre. Solo las acciones individuales de las estrellas de los barceloneses Trinchera 27, con algún jugador profesional en sus filas, decantaron la balanza por 3-2, aunque el C de Cachondeo insistió hasta los últimos instantes para igualar el marcador y forzar la tanda de penaltis de desempate. Cabe destacar la emergente figura del benabarrense Marcos Boix, capitán de los subcampeones, acaparando los vítores de una grada abarrotada y que terminó haciendo la ola como colofón a un día completo de buen ambiente y amistad. Terceros acabaron Casablanca, siendo los galardones para el mayor realizador para Cesc Gómez (Albelda Futsal) con once tantos y C de Cachondeo como mejor defensa.

Esta atmósfera se trasladó posteriormente a la piscina de Benabarre, punto neurálgico de descanso durante la jornada, que se convirtió en un pequeño festival para desbordar la fiesta con la actuación del grupo de versiones La línea del Pop Band y del DJ Markelas, además de la realización de distintos sorteos y el inevitable catálogo de fotos de hermandad.

Desde la organización se destaca el “buen rollo que se emanaba en cada partido o en la grada, sin ningún incidente, porque todos los jugadores y jugadoras comprenden perfectamente la naturaleza de este torneo, algo de lo que estamos orgullosos”, concluye Hugo Palomar, del comité organizador, que quiso resaltar el apoyo de “instituciones como el Ayuntamiento de Benabarre y la colaboración de la Comarca de Ribagorza, además del apoyo de los patrocinadores principales, las empresas locales SYA y Premira, además de los comercios y emprendedores de Benabarre que apuestan por este torneo” que llena de fútbol sala por un día una localidad de mil habitantes.