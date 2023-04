El Comité Técnico de Árbitros jubila a Mateu Lahoz y Del Cerro Grande 

Antonio Mateu Lahoz y Carlos del Cerro Grande dejarán de arbitrar en Primera División la temporada que viene. Así se lo ha comunicado Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), que ha decidido de manera unilateral prescindir de ambos para el próximo curso, dándoles la posibilidad de pasar a ser árbitros de VAR, algo que Mateu Lahoz y Del Cerro no verían con buenos ojos. En España, la edad límite de un árbitro para estar en activo era de 45 años, pero con la llegada del antiguo presidente del CTA, Manuel Velasco Carballo, esa limitación desapareció. Por tanto, esa decisión de renovarles quedaba a criterio del actual CTA presidido por Medina Cantalejo, que ha optado por que no continúen.

Los veteranos colegiados, de 46 y 47 años respectivamente, ponen fin así a una carrera de 15 años como árbitros en la élite, aunque queda por ver si seguirán pitando en otras competiciones. De hecho, el colegiado valenciano ha tenido recientemente experiencias en el extranjero, arbitrando la Supercopa de Arabia o la Supercopa griega. Mateu Lahoz es, sin duda, el árbitro más mediático del fútbol español por su forma de dirigir los encuentros, con su filosofía de dejar jugar por bandera y por esa característica relación amor-odio con futbolistas y entrenadores.

Más allá de la edad, la decisión del alto dirigente arbitral sobre el futuro de estos jueces tiene mucho que ver con una diferencia de criterios. Sobre todo en el caso de Medina Cantalejo, sus diferencias con Mateu son evidentes. Entre otras cosas, difieren de cómo debe aplicarse el VAR, de qué jugadas deben revisarse o no, de la mayor autonomía que tendría que tener el árbitro principal de campo e incluso de la presión que existe para el trencilla cuando tiene que decidir en última instancia tras ser llamado desde la sala VOR para revisar una acción en el monitor. Tampoco están de acuerdo en la reacción, no todo lo rotunda que cabía exigir, que desde los estamentos federativos se ha tenido en el escándalo del 'caso Negreira'. Al CTA no le gusta tampoco el excesivo protagonismo que ha alcanzado Mateu, al que han llamado para dirigir partidos en diferentes partidos y para impartir charlas.

El preferido de Mourinho

Algunos protagonistas como José Mourinho le consideraban el mejor. Sin embargo, tuvo sus más y sus menos con futbolistas como Leo Messi, con el que también tuvo un rifirrafe en los cuartos de final del pasado Mundial de Catar entre Países Bajos y Argentina. "Teníamos miedo antes del partido, porque sabíamos lo que era y creo que la FIFA tiene que revisar eso, no puede poner un árbitro así en estas instancias del partido. Para un partido de tanta semejanza, tan importante es increíble que el árbitro no esté a la altura", confesó el argentino tras un partido en el que Mateu añadió 10 minutos y pitó una polémica falta que llevó el encuentro a la tanda de penaltis.

Además de mediático, el colegiado valenciano es, con 282 encuentros, el tercer árbitro con más partidos pitados en Primera, solo por detrás de Iturralde González (291) y Undiano Mallenco (348). También contará con un currículum internacional envidiable. Internacional desde el 2011, Mateu es el segundo colegiado con más encuentros ha dirigido en la historia de los Mundiales, con un total de cinco, solo superado por Juan Gardeazabal con siete partidos mundialistas. En su haber también los Juegos Olímpicos de Río 2016, la Eurocopa 2021 y la final de la Champions League 2021 entre Chelsea y Manchester City.

Por su parte, Del Cerro, menos reacio que Mateu para continuar como árbitro de VAR, también cuenta con una trayectoria exitosa. 231 encuentros dirigidos en Primera y otras tantas citas internacionales en su haber. Además, ganó el Silbato de Oro en 2010 y el trofeo Vicente Acebedo en 2016. Esta decisión de Medina Cantalejo de prescindir de ambos supone una bomba para el arbitraje español, y podría venir motivada por el desprestigio que este ha sufrido tras el estallido del 'caso Negreira' y las polémicas decisiones en el terreno de juego por la que muchos clubes se han quejado formalmente a los organismos competentes.