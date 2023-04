Los equipos de fútbol de Barbastro piden a los concejales soluciones para mejorar el campo de juego

Los equipos de fútbol masculino y femenino, de base y de las competiciones regionales de la U.D. Barbastro y de la Peña Ferranca han firmado una carta conjunta dirigida a todos los concejales del Ayuntamiento de la ciudad del Vero en la que le piden soluciones para acondicionar de una vez el campo de juego del Municipal de los Deportes.

En Barbastro hay 27 equipos de fútbol, entre U.D. Barbastro, Fútbol Base de la U.D. Barbastro, Peña Ferranca, Peña Ferranca Femenino, y Fútbol Base de la Peña Ferranca, lo cual supone unas 700 personas, la mayoría niños y niñas, que desarrollan esta actividad en la ciudad. Los responsables de estos equipos muestran su “enorme preocupación, ante la situación que se nos plantea, cada día, por tener que desarrollar nuestra actividad deportiva en unos campos de fútbol, cuyo estado, en estos momentos, es pésimo”.

El campo de césped natural está impracticable, a pesar del tratamiento que se le hizo del 15 de octubre de 2022 al 15 de enero de 2023 y “que nos obligó a no poder utilizarlo y redistribuir los entrenamientos y los partidos de fútbol de competición, en un único campo de fútbol, teniendo que utilizar incluso el campo de tierra exterior y que, lamentablemente, no ha servido para nada, pues el campo continua en el mismo estado o incluso peor que antes del tratamiento”.

Y el campo de césped artificial tiene una antigüedad de 17 años, cuando su vida útil es de unos 10 años. Cabe apuntar que la Federación Española de Fútbol, en categoría nacional, permite jugar en estos campos si el césped tiene una antigüedad máxima de 8 años.

La iluminación de ambos campos es insuficiente, teniendo en cuenta que la Federación exige 500 lux y no se llega ni a los 200 lux. “Independientemente de que las luminarias son de gran potencia con un consumo muy elevado”, señalan.

Para estos clubes, la carta remitida a los concejales no supone “una simple queja, es demandar una necesidad urgente y no atendida durante muchos años, para poder desarrollar la actividad deportiva, en este caso de fútbol, en unas mínimas condiciones, a imagen y semejanza de ciudades de nuestro entorno, que en los últimos años han cambiado el césped de sus campos antiguos, con una agilidad que, en Barbastro, por el motivo que sea, no existe”.

Recientemente el alcalde Fernando Torres compareció ante los socios de la U.D. Barbastro en una asamblea extraordinaria para exponer los motivos administrativos que habían impedido contratar a tiempo el cambio del césped artificial. En aquella reunión se informó que las obras podrías desarrollarse con el tiempo previo al comienzo de la liga. Si no es así, la Federación Española de Fútbol no permitirá que un histórico del fútbol aragonés como la U.D. Barbastro pueda iniciar la temporada. Tampoco podrían jugar los equipos que estén en categoría nacional, en estos terrenos de juego, como la U.D. Barbastro (equipo A), la Peña Ferranca femenino si ascendiese de categoría y algún equipo de fútbol base, lo cual, o bien impediría el ascenso de categoría, “cortando la posibilidad de beneficio para la ciudad, al traer a equipos y acompañantes de todos los lugares de nuestra geografía, o incluso llegar a su desaparición”.

Para los presidentes de estos clubes y responsables de equipos base resulta incomprensible “los motivos por los que no se agilizan los trámites administrativos para cubrir una carencia esencial en estos campos de fútbol, con retrasos continuos y hoy en día, sin una fecha definida en la que se podría empezar a trabajar en los mismos”.

Es por todo esto que demandan al Ayuntamiento de la ciudad “que se tomen las medidas necesarias de forma urgente, para evitar que una temporada más tengamos que utilizar estos campos de fútbol, donde es imposible desarrollar la práctica de este deporte y que además son consecuencia de lesiones en nuestros jugadores y jugadoras”.