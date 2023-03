Europa, la válvula de escape del Sevilla

Atormentado en la Liga, donde tras ser golpeado en el Metropolitano se encuentra al borde del descenso, igualado con el Almería y el Getafe, el Sevilla necesita la válvula de escape de Europa. Rey indiscutible de la segunda división continental con seis títulos, los hispalenses no parecen candidatos este año pero sí deberían superar al Fenerbahce en el cruce de octavos, cuyo primer asalto se celebra este jueves en el Sánchez Pizjuán.

Los focos apuntan al técnico Jorge Sampaoli, que prefiere no escuchar "las especulaciones mediáticas" sobre su futuro en el banquillo, centrarse en la "realidad" que vive y conseguir que su equipo juegue "con energía y libertad".

"Estoy igual ahora que cuando ganábamos tantos partidos y la dinámica había evolucionado", afirma el de Casilda, que apela a la unión para "suplir desde el funcionamiento colectivo algunas ausencias". "Yo vine a una tarea y hasta el último momento me dejaré la piel por esto", recaló el argentino. Recordó que le llamaron para "reemplazar a un muy buen entrenador (Julen Lopetegui), de los mejores de la historia del club, que estaba en una posición muy baja en la tabla y se tuvo que ir". A Sampaoli no le afectan el ruido exterior ni, según dice, la situación institucional del club y los accionistas. Prioriza lo deportivo y no esconde que las dos últimas derrotas ante Osasuna y Atlético le han generado "incomodidad", pero también "responsabilidad para darle a los jugadores más seguridades para salir de este momento".

El todavía técnico sevillista recordó que ya han eliminado en la Liga Europa "a un candidato como el PSV" y que ahora deberán "intentar ser competitivos más allá de las dificultades, que son reales y que hay que solucionar", ante un Fenerbahce al que ve "también muy bien". Hace quince años, este equipo, segundo ahora en Turquía a seis puntos del Galtasaray, logró precisamente en feudo sevillista una de sus más celebres victorias en Europa.

Siempre que alcanzó los cuartos, el Sevilla levantó luego el trofeo. De momento, se presenta por segunda temporada en el primer cruce después de terminar tercero en la Champions, por detrás del Manchester City y el Borussia Dortmund en el llamado grupo de la muerte. Por su parte, el Fenerbahçe accedió directamente a octavos al superar en su grupo al Rennes, el AEK Larnaca y el Dinamo de Kiev. El equipo turco se mantuvo invicto en sus seis partidos, con cuatro victorias y dos empates, y terminó con dos puntos de ventaja sobre el conjunto francés.

Alineaciones probables