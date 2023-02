Pol Oriach y Sergio del Barrio, en la tierra del oro

Bathurst, pequeña ciudad australiana a las afueras de Sydney, es conocida como la Tierra del Oro. Fue allí cuando a principios del siglo XIX se desató la fiebre por este preciado metal, lo que revolucionó la economía de esta ciudad y de buena parte del gigantesco país. Ahora, cuando se cumplen justo dos siglos de la aparición de las primeras motas de oro en el río Fish, cientos de atletas luchan en Bathurst por una medalla de ese metal. La tierra del oro cobra ahora más sentido que nunca. Entre todos ellos, dos aragoneses, Pol Oriach y Sergio del Barrio, que medirán su potencial sobre la tierra australiana con el de los mejores atletas del mundo en sus respectivas categorías.

Pol Oriach competirá en categoría absoluta, concretamente en la prueba de relevo mixto junto a Adam Maijó. El de Albelda ha disputado seis pruebas de cross esta temporada, en las que ha destacado su primer puesto sub 23 en Atapuerca y su medalla de plata en el Campeonato de Espasña sub 23 en Ortuella. “Llego a Australia con muchísimas ganas porque el trabajo esta temporada está siendo muy bueno, así que confío en que podamos hacer un gran papel esta competición”.

Oriach, de solo 21 años, cree que la selección española ha conformado un equipo “bastante fuerte”. “Aunque somos bastante jóvenes en comparación con otros países, nuestra confianza y las ganas por dar lo mejor de nosotros puede hacer que tengamos un gran papel y consigamos un buen puesto, que es a lo que hemos venido”. Más allá del resultado final, su objetivo es “disfrutar” y “dar el cien por cien”. En definitiva, el atleta de Albelda se muestra “muy contento e ilusionado” tras los entrenamientos de toda la semana en Australia, y con ganas de “aportar un granito de arena para hacer algo grande”.

Por su parte, Sergio del Barrio también afronta su primer mundial y competirá en categoría sub20 tras completar una gran temporada. A sus 18 años recién cumplidos, ha disputado cuatro carreras de cross este año y fue campeón de España en Ortuella el pasado 29 de enero. “Después del Campeonato de España, llego ahora en un muy buen momento de forma, solo he tenido que afinar un poco más y hacer entrenamientos más intensos”.

Sergio del Barrio, en uno de sus entrenamientos en Australia. @alexlalovich

Sobre sus expectativas en Australia, señala que al principio fue “difícil adaptarse”, aunque a lo largo de la semana “poco a poco” han ido “cogiendo los horarios normales” y se han adaptado a ellos. “Es difícil tener una expectativa real de cómo quiero que me salga la carrera, porque esto es un campeonato del Mundo, nunca he estado en uno y hay rivales muy buenos de otros continentes a los que nunca me he medido”, señala. Por su experiencia en su hasta ahora corta carrera, se ha podido medir a rivales europeos, aunque algunos de ellos no estarán presentes porque algunas selecciones han renunciado a mandarlos hasta Australia. Tras unos entrenamientos en las antípodas que “han salido bastante bien”, su objetivo el sábado es “disfrutar de la carrera y lo que tenga que ser, será”.

Las carreras se disputan este sábado, aunque será ya de madrugada en España. El relevo mixto de Pol Oriach será a las 5.30, mientras que la prueba masculina sub 20 de Sergio del Barrio, a las 6.50.

Campeonato de España en pista cubierta

Por otro lado, este fin de semana se disputa en Madrid el Campeonato de España de atletismo en pista cubierta. Será en el CDM Gallur y reunirá a 17 atletas con licencia de la Federación Aragonesa de Atletismo. En chicas, competirán Elena Guiu, Laura Pintiel y Ana Meyreylla Cuello en 60 metros; Teresa Santolaria en 400 metros; Cristina Espejo, Mireya Arnedillo, Isabel Linares y Greta Guerrero (1.500 metros) y Gabriela Sanz (altura). En chicos, lucharán por las medallas Jorge Torre (1.500 metros); Iván Manceñido (3.000), Mario Revenga, Jaime Cardiel, Marco Sampedro y Daniel Gallart (60 metros vallas); Raúl Martín (salto de altura) y Pablo Serrano (pértiga).