Todas las crónicas del Grupo 1 de Regional Preferente: El Fraga es más líder tras golear al Ayax de Juslibol

FRAGA 6-0 AJAX DE JUSLIBOL

Fraga: Marc (Ramos, 75), García, Genís, Larroya, Taberner, Unai (Puch, 75), Gómez (Aisa, 46), Pirla, Castilla (Sanz, 59), Novials (Bata, 78) y Nihah.

Ajax Juslibol: Pérez, Sarr, Eworo, Camacho (Ndiaye, 65), Gomes, Cambra, Galdeano (Moreno, 65), Cortés, Zoultaoui, Rodrigo y Viver.

Goles: 1-0, min. 7: Unai. 2-0, min. 64: Taberner. 3-0, min. 65: Novials. 4-0, min. 67: Unai. 5-0, min. 75: Taberner. 6-0, min. 86: Aisa.

Árbitro: Toquero Meseguer. Amonestó a Castilla, Larroya; a Eworo. Expulsó por roja directa a los visitantes Sarr (56’) y Moreno (89’).

Comentario: El Fraga se reencontró con la victoria ante un Ajax de Juslibol que estuvo en el encuentro hasta el minuto 56. En ese momento, la expulsión de Mory resquebrajó la solidez que habían mostrado los zaragozanos en la primera parte. A partir de ahí, el partido fue otro. En el minuto 7, Novials logró cazar un pase a la espalda de la defensa y conectar con Unai para que este marcara a placer. Poco después, Novials repetiría la misma jugada, pero Jorge no estuvo tan acertado.

Ya en la segunda parte, llegó la expulsión de Mory por agarrar y derribar a Novials cuando se iba a quedar solo ante el portero, y el Ajax se quedó sin posibilidades de arrancar algún punto de La Estacada. Bernabé en el 64, Novials en el 65 y otra vez Unai en el 67 hicieron insalvable la ventaja en apenas tres minutos. Bernabé puso el 5 a 0 en el 75 y, a los diez minutos, el juvenil Álex Aisa, en su debut en competición oficial, no desperdició un uno contra uno para cerrar el marcador. También contaron con minutos el portero del juvenil Raúl Ramos, que jugó el último cuarto de hora, y Nico y Moria, que regresaron de sendas lesiones. Además, tras el empate entre el Siétamo y el Zuera, los bajocinqueños recuperaron la renta de seis puntos.

SABIÑÁNIGO 5-0 ONTIÑENA

Sabiñánigo: Iván, Toro, Grasa (Arellano, 52), Cabrero (Cardoso, 70), Blasco, Paulés (Otín, 52), Alcoba, Mateo, Osanz (Garcés, 70), Aso (Ara, 74) y Gracia

Ontiñena: Gasca, Chaka (Barcos, 66), Puente, Mir, Andrés, Riau, Campo, Emil (Romero, 46), Poy (Samuel, 46), Lamana (Alish, 56) y Danjuma (Cregenzan, 79)

Goles: 1-0, min. 18: Blasco. 2-0, min. 21: Grasa. 3-0, min. 46: Blasco. 4-0, min. 60: Gracia, de penalti. 5-0, min. 78: Gracia.

Árbitro: García Santiago. Amonestó a Grasa, Paulés; Poy, Chaka, Samuel, Riau y Mir.

Comentario: El Sabi curó los males de sus últimos partidos con una contundente victoria frente al Ontiñena ante su afición. De inicio a fin, solo hubo un equipo sobre el campo: el Sabiánigo. Los locales avisaron durante los tres primeros minutos con tres ocasiones claras, una de ellas, impactando incluso en el larguero. Sin embargo sería Blasco, en el minuto 18 quien abrió el marcador con una sensacional chilena. A partir de ese momento, los locales se hicieron dueños y señores del partido.

TARDIENTA 1-0 VILLANUEVA

Tardienta: Rodríguez, Bombín, Vidal, Okón, Baena (Aristz, 85), Val (Figueras, 89), Sanz, Pérez (Barquilla, 73), Escanero, Ferruz y Marín (Monge, 73).

Villanueva: Moriano, Serge, Julia, Boriko (Biens, 71), Mathieu (Sow, 56), Barrios (Sucunza, 71), Andrés (Montañés, 56), Tapia, Keita (Lahuerta, 44), López y Codato.

Goles: 1-0, min. 47: Escanero.

Árbitro: Romeo Gracia. Amonestó a Baena; a Mathieu, Boriko y López. Expulsó por roja directa al visitante Montañés (79’).

Comentario: El Tardienta hizo valer su dominio y se llevó los puntos, aunque le costó mucho marcar y no lo hizo hasta la segunda mitad. En la primera mandó en el balón, tuvo mucha llegada con buen despliegue por las bandas, pero no acertó con el gol en sus claras ocasiones y ante un portero rival inspirado. Ya en la segunda, Escanero remachó a gol el despeje del portero a una volea de Gonzalo. El Villanueva se fue arriba, pero sin apenas inquietar y el Tardienta no remató al contraataque.

ALCOLEA 1-0 ALTORRICÓN

Alcolea: Aliou, Solanilla, Baringo, Sanz, Guillén (Bah, 70), Gou, Revilla (Bielsa, 70), Ventura, Fofana, Serrate (Pizarro, 89) y Samper (Arner, 83).

Altorricón: Castells, Mbengue, Llobet, Ndiaye, Zamora, Ousmane, Fall, Puyol (Joel, 77), Soliva (Genís, 60), Coulibaly (Macuace, 46) y Diarrisso.

Goles: 1-0, min. 71: Serrate.

Árbitro: Alcobe Sorolla. Amonestó a los locales Revilla y Baringo.

Comentario: El Alcolea se llevó tres valioso puntos en un duelo abierto ante el Altorricón. La primera mitad fue igualada, con dominio alterno y dos ocasiones claras para los locales.

En la segunda mitad salió mejor el Altorricón, que disfrutó de dos ocasiones claras. Pero en una contra metió Oriol un golazo para adelantar al Alcolea. De ahí al final, el Altorricón lo intentó, pero el Alcolea se defendió con firmeza y no dejó crear ocasiones.

ZUERA 1-1 EFB HUESCA

Zuera: Jorge, Moreno, Escusol, Sergio (Lainez, 73), Cubel, Adrián (Tounkara, 63), Álvaro, Vicente (Días, 62), Aarón, Gimeno (Flores, 62) y Jaime.

EFB Huesca: Borja, Vargas, Diallo, Alejandro (Alonso, 58), Mauro (Puértolas, 85), Mincho (Plo, 61), Saravia, Iker, Kenta (Bescos, 58), Torres y De Blas (Benedet, 85).

Goles: 0-1, min. 81: Mauro. 1-1, min. 92: Escusol.

Árbitro: Martínez Peralta. Amonestó a los locales Vicente, Escusol y Días y al visitante Mincho. El local Tounkara fue expulsado en el 89’ por tarjeta roja directa.

Comentario: El Zuera rescató un punto en el tiempo de descuento ante el EFB Huesca en un duelo de poder a poder. Los locales empezaron el partido más metidos que sus rivales y dispusieron de las mejores ocasiones de gol, pero ninguno de los dos conjuntos fue capaz de romper el empate inicial antes del tiempo de descanso. Una vez reanudado el juego el guion no varió, pero el EFB Huesca se fue adueñando del centro del campo y consiguió adelantarse en el marcador por mediación de Mauro. El Zuera se mantuvo bien plantado pero tuvo que ver como Tounkara era expulsado en los minutos finales. Aun así, en el tiempo de descuento los locales colgaron un lanzamiento de falta al área y Escusol con un testarazo envió el balón al fondo de la red para rescatar un punto en el José Guzmán.

BIESCAS 2-3 JACETANO

Biescas: Rodríguez, Pérez, Vizcarra, Fco. Javier Lardiés (Pes, 16), Vergara (Klosterman, 71), Marín, Samper (Antón, 71), Joyner, Robert, Belio y Morales (Miguel Lardiés, 56).

Jacetano: Gerardo, Antolín, Gil, Urieta, Gracia, Azón (Blasco, 55), Fañanás (Aso, 69), Dylan (Joan, 69), Berrendo (Garrido, 69), Guillermo y Jiménez (Manuel, 80).

Goles: 0-1, min. 17: Berrendo. 1-1, min. 43: Vergara. 2-1, min. 58: Robert. 2-2, min. 80: Garrido. 2-3, min. 89: Aso.

Árbitro: Jelti Salmi. Amonestó a Belio, Vergara, Pes, Miguel Lardiés; a Jiménez, Azón, Berrendo y Gracia.

Comentario: El Jacetano se llevó al final la victoria en un duelo igualado que parecía encaminado al empate. La primera mitad fue igualada. Los locales tuvieron la primera ocasión clara en remate de Vergara. Borja adelantó al Jacetano tras un error de la defensa. Pero Vergara igualó antes del descanso y el Biescas se puso por delante después. Los cambios del Jacetano hicieron efecto y Garrido y Aso le dieron la vuelta.

SARIÑENA 0-2 ACTUR PABLO IGLESIAS

Sariñena: Hernández, Incze (Llorente, 69), Villellas (Lamine, 69), Gregorio, Huerva, Gálvez, Cortés (Tosat, 69), Marín, Mormeneo, Arizón (Monge, 46) y Agustín.

Actur PI: Fau, Badr, Alfredo, Diest, Marín (Rivas, 89), Piñero, Borao (Ruiz, 83), Duato, Jiménez (García, 46), Álvarez y Baciero (Avellana, 87).

Goles: 0-1, min. 61: Marín. 0-2, min. 89: Piñero.

Árbitro: Solano Castro. Amonestó a Gregorio, Mormeneo, Marín; a Rivas, Jiménez, Baciero y Álvarez.

Comentario: El Sariñena no aprovechó sus momentos y acabó perdiendo el encuentro en la segunda parte ante el Actur Pablo Iglesias en un duelo abierto. Comenzó el Sariñena el encuentro estrellando dos balones en el palo por medio de Jean Marco en una primera parte en la que ambos metieron un gol, pero se anularon por fuera de juego. Ya en la segunda parte el Actur Pablo Iglesias se fue sintiendo más cómodo y se adelantó en el minuto 61. El Sariñena trató de igualar, pero no lo logró y en el último momento recibió la puntilla.