Cristiano se une al Al Nassr: "Mi contrato es único porque soy un jugador único"

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo aseguró este martes, durante su presentación como nuevo jugador del club saudí Al Nassr, que está "orgulloso" de haber tomado la decisión de unirse al equipo, pese a las críticas recibidas, a las que contestó: "Mi contrato es único porque soy un jugador "único".

"Me siento muy bien y orgulloso de esta decisión en mi vida (...) Mi trabajo en Europa ya está hecho", dijo el jugador, que llevará el dorsal número 7 en el club, en el estadio Mrsool Park, en Riad.

Al ser preguntado por las críticas por unirse al equipo, CR7 dijo de él mismo que es un jugador "único": "Soy un jugador único. He batido todos los récords en Europa y quiero batirlos aquí también. Este contrato es único porque soy un jugador único, así que es normal", dijo en alusión a los comentarios recibidos en la rueda de prensa de presentación junto a su nuevo técnico, el francés Rudi García, y antes de ser aclamado por los 30.000 aficionados del estadio Mrsool Park de Riad.

Cristiano Ronaldo subrayó que el mundo del fútbol "está muy avanzado" y se declaró "contento" por jugar en una liga "competitiva" como la árabe. "Tengo ganas de jugar, incluso mañana si el entrenador me da la oportunidad. No me preocupa lo que diga la gente, hoy en día e fútbol ha evolucionado y es muy competitivo. No es el final de mi carrera", aseguró.

Ronaldo afirmó que mantendrá su nivel competitivo en su nuevo equipo después de triunfar en clubes como el Real Madrid y el Manchester United. "Quiero disfrutar y sonreír todos juntos aquí en el Al Nassr", señaló.

"Muchos clubes intentaron ficharme"

A su juicio, mucha gente "habla, pero no sabe nada de futbol", y señaló que una de las razones que le han impulsado a aceptar la oferta del Al Nassr es "transmitir una visión diferente del país y del fútbol" de Arabia Saudí.

"Por eso he aceptado este reto. Es una gran oportunidad, no sólo en el fútbol, de cambiar la mentalidad de las nuevas generaciones. Muchos clubes de Australia, Estados Unidos, Portugal intentaron ficharme. Es mi decisión, me ha apoyado mi familia, sobre todo mis hijos, estamos orgullosos. La gente en Arabia Saudí me ama. La bienvenida ha sido espectacular", destacó.

Por su parte, Rudi García se declaró "muy feliz" por tener en su plantilla al delantero portugués. "Lo más importante es lo que pasa en el campo. Necesitamos entrenar y ganar. Espero que Cristiano sea feliz jugando en el Al Nassr", deseó.

"Pidió ser tratado igual que a sus compañeros"

Por s parte, el presidente del Al Nassr, Musalli al Muammar, afirmó durante la presentación de Cristiano Ronaldo que el astro portugués pidió durante las negociaciones que sea tratado como el resto de sus compañeros.

"Ronaldo pidió durante las negociaciones ser tratado como el resto de sus compañeros, en cuanto a recompensas y reglamento del club", señaló en la comparecencia en el estadio Mrsool Park, en Riad.

Asimismo, comentó que es "muy normal" que su salario sea "el más alto", sin dar cifras, aunque reveló que el "acuerdo es comercialmente beneficioso en términos de rentabilidad y los próximos días se sabrán muchas cosas".

Agregó que también habrán más patrocinadores gracias al fichaje de CR7, que se conocerán en los próximos días.

"El acuerdo con Ronaldo no se limita al fútbol, ya que apoyará la Academia del Club Al Nasr que planeamos hacer, además de presentar la historia del club y apoyar su fama entre los fans de fútbol", aseveró.

Con carteles de "Hala, Ronaldo" y banderas de Portugal, los aficionados han recibido al futbolista en el estadio de la capital saudí, que se ha llenado de efectos de iluminación y música para darle la bienvenida.

Cristiano, que llegó el lunes por la noche a Riad junto a su familia, anunció que ya ha realizado el reconocimiento médico antes de incorporarse a los entrenamientos del club, uno de los mejores de la liga saudí.