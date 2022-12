Pablo Iglesias pide el despido de Juan Carlos Rivero por su comentario sobre Marruecos en el Mundial

El exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha pedido a RTVE el despido del periodista deportivo Juan Carlos Rivero después del comentario que hizo durante el partido de Marruecos contra España.

En concreto, Rivero dijo durante el encuentro que "los marroquíes roban y salen a toda velocidad", haciendo referencia a la estrategia de los jugadores del equipo de Marruecos. Las redes sociales se hicieron eco del comentario y miles de personas opinaron al respecto.

El periodista trató de calmar la polémica y se defendió durante el partido entre Portugal y Marruecos. El comentario "es un término estrictamente futbolístico, quien lo quiera sacar de quicio que se mire el cerebro”, comentó.

Estas declaraciones no sentaron muy bien a Pablo Iglesias, quien no dudó en poner un tuit en el que pedía la cesión de Juan Carlos Rivero. "Si hubiera decencia en RTVE el señor que ha dicho 'los marroquíes roban y salen corriendo / es un término futbolístico / quien lo saque de quicio tiene un problema' no debería volver a trabajar en la televisión pública. Y así VOX, PP y Cs tenían independiente para su moción".

La respuesta de Rivero ha sido dar varios 'Me Gusta' a tuits de compañeros de profesión, bastante críticos con el ex dirigente de Podemos, y en Instagram publicó una foto en el estadio con el texto: “Pues sí que corren los jugadores marroquíes, celebro que tanta gente se haya dado cuenta”.

Compañeros periodistas han mostrado su apoyo a Juan Carlos Rivero en redes sociales, como Xabier Fortes, el director y presentador de 'La Noche en 24 horas'.

"'Robar y salir corriendo' es una frase hecha del mundo del fútbol que se utiliza desde que yo era benjamín, allá por el Carbonífero. Quiere decir literalmente 'robar el balón al adversario y salir corriendo al contragolpe', ha dicho el presentador. "Interpretarlo como lenguaje racista por aplicarse a Marruecos, rival de España en el Mundial, es retorcer la realidad de una manera intolerable".