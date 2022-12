España, entre líneas en el Mundial

6

-El ataque: o Morata o el 'falso nueve'

Luis Enrique ha alternado los dos esquemas. Morata salió desde el banquillo ante Costa Rica y Alemania -ante los teutones su actuación fue determinante- y fue titular contra Japón. Si el delantero del Atlético no está en el campo Asensio ejerce de 'falso nueve'. Olmo es un fijo en la banda izquierda y en la derecha el protagonismo ha fluctuado. Ferran Torres empezó en el once pero ante los asiáticos su posición la ocupó Nico Williams, que no estuvo muy acertado. Ansu Fati, que entró en la lista a última hora, debutó en el Mundial ante los nipones, mientras que Sarabia y Yéremy Pino siguen inéditos en Catar.