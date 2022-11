Luis Enrique explica su decisión con Gayá: "Era tomar muchos riesgos"

El debut de Luis Enrique, seleccionador español, como 'streamer' desde dentro de la concentración de la Roja en Doha dejó la explicación sobre la decisión de descartar a José Luis Gayá por un esguince de tobillo.

"Era tomar muchos riesgos", dijo Luis Enrique, que llamó para sustituirlo a Alejandro Balde, defensa del Barcelona, de quien destacó su "experiencia" a pesar de sus 19 años.

"Hoy mi cara muestra cansancio porque nos hemos acostado tarde y me he levantado pronto, pero sobre todo porque ha sido el peor día por tener que decir a Gayá que tiene que abandonar la concentración debido a una lesión que no es demasiado grave pero que con la inmediatez de los partidos es tomar muchos riesgos", justificó.

"Es desagradable dar ese tipo de noticias. Es un día complicado y agradezco el comportamiento de José, un gran profesional en el terreno de juego y una gran persona. La vida continúa y tengo que aceptarlo como seleccionador", añadió.

Luis Enrique valoró la llamada de Alejandro Balde, el único jugador en la lista final de 26 elegidos para la disputa del Mundial de Qatar 2022 que aún no se ha estrenado con la absoluta.

"Viene Balde, jugador conocido por todos que debutará en la selección muy joven también, con 19 años pero con una experiencia en Primera lo suficientemente interesante para que nos pueda ayudar. El grupo lo acogerá de la mejor manera", subrayó.