Borja Iglesias ya entrena con la Roja:  "Recuerdo desde pequeño tener un idilio con Fernando Torres"

Borja Iglesias, delantero del Betis que vive sus primeras horas con la selección española, desveló su admiración por un jugador que marcó una época como internacional, Fernando Torres, del que aprendió como delantero y como persona tras varios encuentros cuando aún era un niño.

"Me gusta mucho fijarme en los delanteros de distintos estilos porque me nutre mucho. Recuerdo desde pequeño tener un idilio con Fernando Torres, me gusta mucho desde siempre", confesó Borja en una entrevista con la Federación el día que cumplió el sueño de llegar a la selección española.

"Coincidía con Fernando porque iba mucho a Santiago de Compostela porque su mujer es de allí y fue el primer futbolista profesional que conocí en persona. Siempre me trató muy bien, fue muy cercano y ahora cuando se me acercan niños, pienso en ese momento que me acerqué a él supercortado y fue tan cercano. Me pasó la mano por el hombro y agradecía que me acercase. Ahora hablamos, intercambiamos mensajes y estoy muy agradecido de como me trata siempre", añadió.

En el pasado, Borja ya conoció al Luis Enrique entrenador cuando estaba en la cantera del Celta de Vigo y le llamaba para entrenarse con el primer equipo. "El recuerdo que tengo es que siempre me hizo sentir muy bien, uno más, muy cercano. Ayudándome y explicándome lo que creía que podía aportar. Yo era joven y era difícil aportar porque los delanteros estaban muy bien. Es especial poder reencontrarnos", dijo.

Orgulloso de haberse ganado la llamada de Luis Enrique, Borja Iglesias llega a la selección dispuesto a ganarse un puesto, pero, sobre todo, a disfrutar un momento por el que ha peleado durante mucho tiempo.

"Cuando eres pequeño crees que es un sueño muy fácil de alcanzar pero después cuando vas cumpliendo años y etapas, te das cuenta de la dificultad que tiene y que igual no llega nunca. Poder estar aquí es un orgullo, es un premio enorme. Me alegro de que mi familia y mis amigos lo hayan disfrutado conmigo. Es muy especial", valoró.

"Vengo a disfrutarlo, estoy muy feliz de estar aquí y voy a intentar aportar lo máximo que pueda, aprender. Es una experiencia que no todo el mundo vive pese a que todos trabajamos por ello. Voy a intentar ayudar disfrutando", añadió.

Borja aseguró que tiene "ganas" de ponerse la nueva camiseta de la selección española que estrenará ante Suiza y Portugal en la Liga de Naciones, y con la que disputará el Mundial de Qatar: "Estoy deseando escuchar el himno y vivir estos momentos con mucha ilusión".