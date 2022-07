Cristiano Ronaldo, ofrecido al Atlético

Cristiano Ronaldo ha sido ofrecido al Atlético de Madrid. El representante del jugador, Jorge Mendes, ya le ha trasladado al club colchonero las intenciones del delantero luso, que quiere regresar al campeonato español y hacerlo, además, a un equipo que participe en la Champions para así seguir engordando sus estadísticas en la máxima competición continental.

En la actualidad, el astro portugués mantiene un pulso abierto con el Manchester United, su actual equipo, con el que todavía le resta un año más de contrato, más otro opcional.

En cualquier caso, la intención de Cristiano Ronaldo es firme: está decidido a abandonar el club inglés, más aún cuando no se ha clasificado para la próxima edición de la Champions League -jugará la Liga Europa-. El atacante luso quiere seguir aumentado sus registros goleadores en la máxima competición continental, donde no quiere que le sobrepase el argentino Leo Messi. Ronaldo, en este sentido, contabiliza 140 goles en 183 partidos, mientras que el actual futbolista del PSG suma 125 tantos en los 156 encuentros disputados. En tercer lugar se sitúan Robert Lewandowski y Karim Benzema, ambos con 86 dianas.

Sin embargo, aunque Ronaldo quiere abandonar Old Trafford, los dirigentes del Manchester United no están dispuestos a dejar salir al portugués. De hecho, recientemente se han negado a negociar un posible traspaso al Chelsea, conjunto que ya había alcanzado un acuerdo con el jugador. Además, a Cristiano Ronaldo le resta un año de contrato, más otro opcional, en el compromiso que tiene firmado con el Manchester United, según explicó su entrenador, Erik Ten Hag.

El técnico holandés, en una entrevista concedida a los medios británicos desplazados a Melbourne, donde ha empezado la pretemporada de los Diablos Rojos, confirmó que Cristiano tiene la opción de renovar un año más su contrato cuando este termine en junio de 2023. El futbolista portugués, llegado en el verano de 2021 a Mánchester, no se incorporó a la pretemporada del United con el resto de sus compañeros debido a razones familiares, y se especula desde hace semanas con su posible salida.

Ten Hag afirmó no estar preocupado por la ausencia de Cristiano Ronaldo, dijo que se está entrenando «en solitario» y que es un gran profesional. «Estará en forma, no tengo ninguna duda», añadió el holandés, que no pudo confirmar si el portugués volverá a los entrenamientos la próxima semana, ya en la ciudad deportiva de Carrington. «No te puedo decir, no lo sé», se limitó a decir Ten Hag.

Dificultades

Pero existen otros obstáculos para el regreso de Cristiano a la Liga española. Entre ellos, la capacidad económica del Atlético de Madrid. De hecho, el presidente del club colchonero, Enrique Cerezo, fue contundente hace ya algunas semanas: la entidad necesita vender por valor de 40 millones si pretende realizar operaciones costosas en este mercado estival. Y el Manchester United no está dispuesto a regalar a su máximo goleador; y, además, también hay que tener en cuenta el elevado salario del futbolista.