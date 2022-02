El Betis golea y elimina nuevamente a la Real Sociedad de la Copa del Rey

El Betis pasó este jueves a las semifinales de la Copa del Rey en un gran partido ante una Real Sociedad que no encuentra la fórmula para superarle en este torneo y que cae eliminada por tercera vez en las últimas cuatro ediciones, esta vez por un rotundo 0-4 con los dos goles de su exjugador Juanmi Jiménez, el tercero de penalti de Willian José, cedido esta temporada, y un cuarto de Aitor Ruibal.

El conjunto bético salió con chispa desde el pitido inicial, se acercó con peligro antes de marcar y llevó la inquietud en cada acercamiento, con Sergio Canales y Juanmi Jiménez muy activos en su vuelta a casa.

Juanmi se llevaría el brillo de la primera mitad con el gol marcado en el minuto 12, en una acción iniciada por Borja Iglesias, peleada por Willian Carvalho y concretada con la definición de un delantero malagueño que está de dulce, para poner en ventaja a los andaluces.

El portero de la Real Sociedad Alejandro Remiro conversa con William José, del Betis, antes del lanzamiento del penalti. EFE

La Real, desconocida y superada por el rival, fue recobrando sensaciones progresivamente y Mikel Oyarzabal y el central Robin Le Normand, éste en sus subidas a rematar el balón parado, se convertirían en sus mayores peligros ante una defensa verdiblanca que rozaba la excelencia.

Los béticos estuvieron a punto de resolver esta ronda de cuartos de final antes del descanso tras un error de Remiro al jugar desde atrás, el esférico terminó llegando a Fekir y éste se encontró con el guardameta navarro robándole un gol cantado y equilibrando así su fallo inicial.

La primera acción de juego del segundo tiempo llevaría auténtico veneno para el Betis, cuando Oyarzabal y Merino trenzaron la jugada que dejó solo sin portero a Isak, pero el remate del sueco lo sacaría en un vuelo acrobático Rui Silva con el Reale celebrando un gol que increíblemente no llegó.

Se asustó el conjunto de Pellegrini tras esa monumental ocasión para el empate local, eso le hizo valorar el triunfo que momentáneamente llevaba y se puso a defenderlo con ahínco echándose también peligrosamente atrás.

No pasaría apuros, sin embargo, el equipo de Manuel Pellegrini para dejar resuelta la eliminatoria y hundido a su rival con el segundo gol de Juanmi, una obra maestra con la que culminó la asistencia de Alex Moreno, y el tercero de penalti convertido por Willian José, para hacer más honda todavía la herida de los realistas. Ruibal, con la Real en descomposición, cerró el marcador.

Ficha técnica:

0 - Real Sociedad: Remiro; Zaldua, Le Normand, Elustondo, Muñoz; Guevara (Zubimendi, min. 46), Merino, Silva (Rafinha, min. 72); Oyarzabal, Januzaj (Sorloth, min. 72) e Isak (Portu, min. 82).

4 - Betis: Rui Silva; Alex Moreno, Víctor Ruiz, Bartra, Sabaly; Edgar González, Carvalho, Fekir (Joaquín, min. 87), Canales (Rodri, min. 87); Juanmi (Ruibal, min. 76) e Iglesias (Willian José, min. 65).

Goles: 0-1, min. 11: Juanmi. 0-2, min. 56: Juanmi. 0-3. min. 82: Willian José, de penalti. 0-4, min. 86: Ruibal.

Árbitro: Martínez Munuera (Comité Valenciano). Amonestó a Zaldua, de la Real, y a Bartra, del Betis.

Incidencias: partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey disputado ante 29.326 aficionados en el Reale Arena.