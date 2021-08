Jim: "No es justo, el equipo ha hecho un trabajo sensacional"

Juan Ignacio Martínez, entrenador del Real Zaragoza, elogió ayer el trabajo de su equipo, que «transmitió muy buenas sensaciones» durante su duelo ante el Cartagena, pero se lamentó «de la falta de acierto» en los últimos metros que, de nuevo, volvió a apartar a los aragoneses de la victoria. «No ha sido justo el resultado, el equipo ha hecho un trabajo sensacional», advirtió el técnico de los zaragozanos nada más consumarse la segunda derrota de la temporada. «Hemos merecido más», insistió Jim, quien recordó que sus futbolistas monopolizaron el balón y «llevaron la iniciativa» en todo el momento. buscando siempre la portería rival.

«Nos ha faltado eficacia. Sin embargo, hay que destacar el esfuerzo, el gran trabajo técnico- táctico que ha realizado el equipo», añadió el preparador del Real Zaragoza, cuyo equipo no ha anotado un solo gol en los tres partidos disputados: ni ante el Ibiza, ni ante el Valladolid, ni tampoco ayer ante el Cartagena. «Y encima. ahora hemos tenido la mala fortuna de meternos nosotros el tanto en propia puerta», se quejó el técnico, quien insistió en que los visitantes «apenas chutaron» a lo largo de los 90 minutos.

«Hemos hecho muchas cosas bien -reiteró Jim-. No sólo hemos sido dominadores del partido, sino que, además, no hemos permitido que ellos nos crearan peligro. Y eso es porque hemos estado siempre muy atentos», sostuvo el entrenador del Real Zaragoza, quien no quiso referirse a las bajas de Francho, Francés e Iván Azón, ausentes al estar concentrados con la selección española sub-21. «Sería una falta de respeto echar de menos a algún jugador, cuando todos los que han salido al campo han estado a un nivel tan bueno», explicó.

Y aunque el Real Zaragoza ha sumado un único punto en las tres primeras jornadas de la competición, Jim confesó que está «ocupado», pero «ni mucho menos preocupado» por el indeciso inicio de su equipo en el curso actual: «Estaría preocupado si los rivales nos superaran en juego o en ocasiones, pero no es el caso», advirtió el técnico, aunque sí reconoció que al grupo, por momentos, le pueden «el estrés y la ansiedad» cuando tiene que jugar «con el marcador adverso».

Por su parte, el técnico del Cartagena, Luis Carrión, destacó «la importancia» de un triunfo que le servirá a su equipo para «quitarse un peso de encima» en futuros compromisos.