El ex de la SD Huesca Rubén Semedo asegura que es inocente y que no violó a una menor

El defensa portugués del Olympiacos del Pireo Rubén Semedo, imputado por violación en grupo de una menor de 17 años, aseguró este martes que es inocente y que lo demostrará ante la juez cuando declare el próximo jueves. "Soy inocente, y lo verán. Todo esto es por culpa del dinero. Si no fuera futbolista todo esto no habría ocurrido", declaró el exjugador de la SD Huesca, de 27 años, afirmando que demostrará su inocencia.

Semedo, detenido el lunes tras una denuncia por parte de la presunta agredida, hizo estas declaraciones ante las cámaras tras una breve comparecencia ante la juez instructora, quien le dio plazo hasta el jueves para preparar su testimonio. Además del defensa fue detenido su representante, un nigeriano de 40 años acusado de haber participado en la violación de la joven, quien, a su vez, prestará declaración el viernes.

Según denunció a la Policía la joven, la violación ocurrió el pasado sábado en casa de Semedo, después de haber salido con una amiga y los dos acusados a tomar algo en varios bares. La joven supuestamente aseguró que llegó borracha a casa del jugador y que se tumbó en su dormitorio, donde primero fue violada por su representante y posteriormente por el propio Semedo.

El abogado del futbolista, Stavros Yeorgópulos, afirmó a los medios que las relaciones sexuales fueron consentidas y por tanto el delito de violación en grupo que se le ha imputado a su cliente, inexistente. Prueba de ello, dijo en declaraciones a los medios, es que la joven no se marchó después de la supuesta violación, sino que permaneció en su casa. Si no hubiera habido denuncia, Semedo y ella seguirían dando paseos juntos, expuso el letrado. Yeorgópulos añadió que su defendido creía además que la joven tenía 19 años. El código penal heleno prevé para el delito de la violación en grupo penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua.

En 2018, todavía en su etapa como jugador del Villarreal, el portugués fue detenido y encarcelado durante 142 días por secuestrar y agredir a un hombre en su domicilio particular de Valencia. Tras ser condenado a diez años por detención ilegal, lesiones, robo y tenencia ilícita de armas, pena que acabo reduciéndose a cinco, Semedo finalmente no tuvo que regresar a la cárcel a cambio de comprometerse a no pisar España en ocho años.

Semedo, internacional Portugal, militó en el Villarreal entre 2017 y 2019. De cara a la campaña 2018-19, tras salir de la cárcel, fue cedido al Huesca. Sin embargo su adaptación no fue buena y mediado el curso se dio por concluido el préstamo.