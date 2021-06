La salida de Ramos abre la puerta del Real Madrid a Vallejo

El momento de Jesús Vallejo en el Real Madrid parece haber llegado. Después de dos años cedido -seis meses en el Wolverhampton inglés y un año y medio en el Granada-, las opciones de que el defensa aragonés vuelva a asentarse en el club merengue aumentan conforme avanza el periodo de vacaciones. Este miércoles se confirmó la salida de Sergio Ramos y, según adelantó ayer la Cadena Ser, el próximo en salir será Raphael Varane, dejando un vacío que podría ser ocupado por Vallejo.

El futbolista zaragozano ha firmado su temporada más completa como profesional en las filas del Granada, habiendo disputado un total de 37 partidos en hasta tres posiciones distintas, y se siente preparado para asumir el reto de volver al Real Madrid e intentar hacer carrera en el Santiago Bernabéu.

En apenas tres semanas, el 5 de julio concretamente, Vallejo arrancará la pretemporada a las órdenes de Carlo Ancelotti, técnico que suele ser paciente con los jugadores y que ya le habría trasladado a la dirección deportiva merengue su intención de darle una oportunidad al zaguero aragonés.

Sin Ramos ni Varane, Ancelotti dispondría de tres centrales en plantilla (Militao, Nacho y el recién incorporado Alaba) más un Jesús Vallejo que durante las vacaciones no ha dejado de cuidar el plano físico para llegar en las mejores condiciones posibles a la pretemporada, que se llevará a cabo, fundamentalmente, en Valdebebas.

En esa preparación también influye la proximidad de los Juegos Olímpicos de Tokio, cita que motiva especialmente a Vallejo. “Siempre he dicho que es lo que más ilusión me hace. Como deportista, no hay nada más allá. Además, soy consciente de que, si acudo este año, ya no voy a poder ir”, explicaba en una reciente entrevista con HERALDO, e incidía la relevancia de una Olimpiada.

“Tanto la Eurocopa como el Mundial son diferentes, hay más tiempo para acudir, pero a los Juegos no. Es el momento y estoy muy ilusionado con la posibilidad de ir y disfrutar de ese ambiente único que se respira en una Olimpiada”, remarcó un Vallejo que vive un verano crucial.

Debe demostrar a Carlo Ancelotti de que está preparado para tener peso en la defensa del Real Madrid, y también tiene que convencer al seleccionador Luis de la Fuente, que ofrecerá la lista definitiva “antes del 30 de junio” y siempre ha mostrado confianza en Vallejo.