España entra en escena en la Eurocopa

La selección española abrirá este lunes en el Estadio de La Cartuja de Sevilla (21.00 horas/Telecinco) su participación en la Eurocopa con un primer duelo ante la competitiva Suecia, frente a la que buscará el mejor estreno posible en cuanto a resultado y sensaciones para dejar atrás todo lo sucedido en la semana previa.

España entra en escena en el torneo continental y espera ya de inicio no dejar dudas en un choque que no se presenta sencillo y ante un rival ya conocido de la fase de clasificación, pero ante el que no estuvo Luis Enrique Martínez en el banquillo ni en la clara, pero trabajada, victoria del Santiago Bernabéu (3-0) ni en el sufrido empate (1-1) de Solna.

Habituada a que se le atraganten los debuts en grandes citas, la 'Roja' tratará de mostrar sus cartas para que se la considere a entrar en ese tren de aspirantes a la corona de Portugal y, quizá más importante, para dejar atrás la semana previa a este primer encuentro del Grupo E en el que es la favorita por delante de suecos, polacos y eslovacos.

El positivo de Sergio Busquets de hace una semana convulsionó la tranquilidad necesaria de la concentración y obligó a cambiar todo su plan de entrenamientos, mientras que crecía la incertidumbre sobre nuevos casos y que a Las Rozas llegaban hasta 17 jugadores para un plan 'B'. Sólo hubo uno más, el de Diego Llorente, que finalmente fue un 'falso positivo' y ya el sábado el equipo pudo volver a entrenar de manera conjunta.

Pese a todo, el mensaje de optimismo en el seno del equipo, liderado por el propio seleccionador, no sólo no ha variado sino que ha aumentado aún más. El asturiano ha convertido una dificultad en un acicate más para realzar la fortaleza y unidad de un grupo que ahora debe demostrar en el campo su mejor versión futbolística ante una Suecia siempre peligrosa y a la que también ha afectado el coronavirus.

Ahora, sacar los tres puntos arrojarían también más tranquilidad de cara al futuro para una selección a la que el coronavirus sólo le ha dejado jugar un amistoso, el empate sin goles ante Portugal, actual campeona de Europa, del que queda la duda de lo que probó o no Luis Enrique.

Este es el caso del centro de la zaga. En el Wanda Metropolitano jugaron de inicio dos zurdos como Laporte y Pau Torres, y está por ver si repetirá o dará entrada a Azpilicueta por uno de los dos, con más posibilidades de ser por el hispano-francés. En los laterales se perfilan Llorente y Jordi Alba, con Unai Simón con grandes opciones de ser el portero.

Suecia apelará a su juego directo y su físico

En el centro del campo, lo más normal es que la baja de Busquets fuese suplida por el otro '5' puro, Rodri Hernández, que parece el único claro por la variedad que hay. De todos modos, Koke Resurrección y Fabián Ruiz podrían ser los elegidos en detrimento de Thiago y Pedri.

Arriba, Luis Enrique también debe decidir el tridente ofensivo. El esquema de Suecia, con dos centrales poderosos, le puede hacer optar por Morata como '9' y meter a Gerard Moreno, el mejor goleador español, en uno de los costados junto a Ferran Torres. Si el catalán es la referencia, Dani Olmo y Sarabia pugnarían por ocupar su hueco.

Por su parte, Suecia acude a este debut dispuesta a ser de un nuevo un rival correoso y competitivo, y que sepa compensar con sus definidas características de un juego más directo y, sobre todo, su buen físico, la teórica superioridad técnica de la triple campeona de Europa, que tendrá también que batallar con el calor que se espera a esa hora en Sevilla y que puede ser un factor determinante.

Janne Andersson también se ha visto privado de un jugador importante por el coronavirus como el habilidoso extremo de la Juventus Dejan Kulusevski, una de las armas 'nuevas' que tenía respecto a sus últimos duelos con la 'Roja' que marcarán un poco como será este donde la posesión y el peso deberían ser de nuevo para los de Luis Enrique.

El equipo escandinavo, cuartofinalista en el pasado Mundial y que también perdió la 'magia' que le iba a dar el retorno de Ibrahimovic, finalmente fuera lesionado, tendrá al 'txuri-urdin' Alexander Isak como la principal opción arriba de un combinado que en sus últimos cinco duelos sólo ha encajado un gol, aunque todos ellos ante rivales de menor peso que España.

Ficha técnica del partido:

POSIBLES ALINEACIONES DEL ESPAÑA-SUECIA

ESPAÑA: Unai Simón; Llorente, Azpilicueta, Pau Torres, Jordi Alba; Koke, Rodri, Fabián; Ferran Torres, Morata y Gerard Moreno.

SUECIA: Olsen; Lustig, Lindelof, Danielson, Augustinsson; Sebastian Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Isak y Berg.

ÁRBITRO: Slavko Vincic (SLO).

ESTADIO: La Cartuja de Sevilla.

HORA: 21.00/Telecinco.

