Benzema y Hazard animan al Real Madrid

Pintaba fea la noche en Mendizorroza para el Real Madrid. Lacerado por una ristra de bajas, sin vigía por la cuarentena que el coronavirus ha impuesto a Zinedine Zidane, con dos competiciones tiradas por la borda a las primeras de cambio, un adversario determinado a darle una alegría a su afición, aunque a distancia, para festejar el centenario de su glorioso nacimiento y desprovisto de margen de error frente a un Atlético que navega viento en popa a toda vela, el vigente campeón de Liga solventó, sin embargo, su visita a tierras vitorianas con una contundencia pocas veces vista esta temporada.

Tres goles al descanso y un cuarto cuando el Alavés amagaba con resurgir de sus cenizas en el segundo periodo certificaron el triunfo del equipo que dirigía de modo circunstancial David Bettoni frente a un rival cuya efervescencia inicial se consumió tras el primer zarpazo de los blancos y al que no le bastó con su arrebato de orgullo tras el entreacto para poner el epílogo soñado a un día lleno de simbolismo para el club babazorro.

Benzema, por partida doble, Casemiro y Hazard, que por fin dio signos de vida, fueron esta vez los estiletes de una escuadra que, guiada de nuevo por la docta batuta de Modric, volvió a demostrar que navega mejor en mares embravecidos que en aguas mansas. No servirá para hacer olvidar las durísimas derrotas en la Supercopa y la Copa del Rey, pero al menos amortiguará un tanto el ruido de los tambores de guerra en Valdebebas.

El beatífico desenlace del partido para los intereses del Real Madrid contrastó, sin embargo, con su inquietante inicio. Porque los blancos salieron algo imprecisos con la pelota. Casemiro perdió un balón en zona venenosa después de que Militao despejase al bulto y antes de que Joselu amenazase con un testarazo sin apenas oposición en el área. Al excanterano blanco se le marchó el remate por poco, pero la acción daba cuenta de la tibia presentación del cuadro visitante.

El Alavés presionaba con intensidad y buscaba el espacio entre Militao y Lucas Vázquez, la zona teóricamente más débil de la retaguardia del equipo dirigido de modo circunstancial por David Bettoni. Por aquella banda percutía Rioja, que le puso poco después un caramelo a Martín Aguirregabiria que el vitoriano desperdició con todo a favor.

El Real Madrid no terminaba de asentarse en el duelo, pero Modric recordó al Glorioso la jerarquía de su rival filtrando un pase picado que Benzema no pudo aprovechar ni a la primera ni a la segunda. El lance, no obstante, sería determinante, porque del córner en que desembocó la segunda intentona del francés llegaría el descorche de los blancos. La puso Kroos al corazón del área, donde Casemiro sacó a relucir su condición de pertiguista ganándole la partida a Lejeune para sellar su quinta diana de la temporada, la tercera con la testa. Otra vez la vía aérea permitía desbrozar el camino al Real Madrid, el equipo que más goles de cabeza contabiliza en la Liga.

El tanto del mediocentro brasileño giró el choque porque soltó al Real Madrid. Kroos comenzó a gobernar y Modric a frotar la lámpara. El balcánico dejó a Mendy mano a mano con Pacheco con un envío magistral, pero el lateral erró el pase mortal a Benzema y el Alavés abortó el peligro. Para entonces la escuadra visitante pisaba con asiduidad las inmediaciones del área albiazul, para enfado de Abelardo. Hazard pudo doblar la renta tras servicio de Lucas Vázquez, mas el belga no ajustó bien con la zurda.

El '7' desbordaba menos que Mendy por su banda. Curiosamente su primera acción decisiva llegaría sin tocar la pelota. Sirvió Lucas Vázquez, despistó Hazard amagando con golpear de espuela y recogió Benzema, que la puso en la escuadra con la diestra. El tanto noqueó al Alavés, que veía cómo la fiesta por el centenario se le aguaba. Tan aturdidos andaban los jugadores locales que Kroos robó en tres cuartos, centró a Hazard y el ex del Chelsea se quitó un peso de encima firmando el tercero, el cuarto en su cuenta como madridista.

Abelardo salió tan escaldado del primer tiempo que revolucionó su once con un triple cambio al descanso. El asturiano no se daba por vencido, pese a la envergadura del reto que suponía levantar tres goles de desventaja frente al Real Madrid. El orgullo babazorro estaba herido y de vestuarios regresó un Alavés encorajinado. Joselu pudo acortar ya distancias nada más volver de vestuarios, pero Courtois frenó el remate a bocajarro del delantero.

El Real Madrid había activado la gestión de energía y los albiazules aprovecharon para darle un escarmiento. Lo hicieron a balón parado, suerte de la que procede casi la mitad de los goles en Liga del conjunto vitoriano. Y, como en Valdebebas, con la conexión entre Lucas Pérez, que había suplido a Rioja en un cambio muy ofensivo, y Joselu operando a pleno rendimiento. Botó el '7' una falta y cabeceó el '9' a la red tras imponerse a Militao en la pugna.

El toque de atención alertó al Real Madrid, que no dio demasiada opción para la remontada. Modric, de nuevo, arrojó luz sobre las tinieblas mandando a Benzema a correr por la izquierda para que el lionés terminase definiendo con un remate cruzado tras sentar a un zaguero local. Con el pleito sentenciado, los blancos por fin tuvieron algo de resuello. Bien que lo necesitaban.

Ficha Técnica

Alavés: Pacheco, Ximo Navarro (Borja Sáinz, min. 46), Laguardia, Lejeune, Duarte, Martín, Pina (Pere Pons, min. 71), Battaglia (Manu García, min. 46), Luis Rioja (Lucas Pérez, min. 46), Édgar Méndez y Joselu (Deyverson, min. 78).

Real Madrid: Courtois, Lucas Vázquez, Varane, Militao, Mendy, Casemiro, Modric (Isco, min. 77), Kroos, Asensio (Odriozola, min. 77), Benzema y Hazard (Vinicius, min. 60).

Goles: 0-1: min. 14, Casemiro. 0-2: min. 40, Benzema. 0-3: min. 46, Hazard. 1-3: min. 59, Joselu. 1-4: min. 70, Benzema.

Árbitro: Hernández Hernández (Comité de Las Palmas). Amonestó a Ximo Navarro, Manu García, Militao, Laguardia, Borja Sáinz, Mendy y Benzema.

Incidencias: Partido de la vigésima jornada de Liga, disputado en Mendizorroza a puerta cerrada.