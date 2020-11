España aplasta a Alemania y vuelve a soñar

"Mejor que solo valga ganar porque así no podemos especular". Premonitoria sentencia de Luis Enrique en la previa de un duelo fantástico en el que Españarecuperó todo el gol que se le venía negando, halló grandes certezas pensando en la Eurocopa y pasó por encima de una errática Alemania con una goleada histórica, inimaginable siempre y más en un duelo en el que estaba en juego el pase a la 'final four' de la Liga de Naciones. La determinación, fútbol exquisito y demoledora eficacia de La Roja contrastaron con un comportamiento hasta pasota en la 'Mannschaft' que le puede costar incluso el puesto al discutidísimo Joaquim Löw, desolado y con nula capacidad de reacción.

Confiaban quizá los teutones en que les servían dos resultados, que se presentaban en Sevilla tras doce partidos sin perder y que llevaban 20 consecutivos marcando al menos un gol, y dejaron hacer con inusitada facilidad a una selección española que ,sí le dejas, cuenta con jugadores de técnica depurada que tocan hasta aburrirte o desesperarte. Vuelve a enganchar e ilusionar España, aunque sabido es que en este país hiperbólico se pasa del pesimismo a ser campeones del mundo en una noche de euforia. Hay que tener calma, pero tiene muy buena pinta este equipo en el que brilló con luz propia Ferran Torres, autor de un 'hat trick' que jamás podrá olvidar. Creció en el Valencia con Marcelino y va camino de figura con Pep Guardiola en el City. Desborda, se asocia, alterna el juego en corto y en largo y tiene gol. Esta noche, sacó los colores a Max, un lateral del medio pelo del PSV.

En ese proceso de búsqueda emprendido por Luis Enrique, el seleccionador decidió cambiar por completo el centro del campo en su partido más importante de esta segunda etapa. Sintomático porque siempre presume de que, a su juicio, es la zona clave e insiste en que España dispone de los mejores centrocampistas del mundo. Ante la ausencia obligada por lesión de Busquets, entró Rodrigo Hernández, cuya sola presencia en el terreno es imponente, secundado por Koke y Canales. Acierto pleno del técnico gijonés porque el colchonero tiene experiencia, oficio, buen toque y excelente lectura táctica. No es el más rápido, ni el más llegador, ni el más contundente, pero cumple en todo. El bético se lesionó muy pronto y entró Fabián, clave en esos lanzamientos de esquina que preludiaron los goles de Morata y Rodri. Acierto español en la estrategia y defensa horrible de los germanos, mal situados y poco intensos, en plan casi contemplativo. Solo les faltó aplaudir, como en ese golazo de Puyol en las semifinales del Mundial de Sudáfrica.

Morata, un ariete de verdad

Como rectificar es de sabios, inteligente fue también Luis Enrique al dejarse de experimentos de nueves mentirosos y decantarse por Morata, en un estado de forma óptimo en la Juventus. El madrileño sacó el manual de lo que debe ser el delantero centro y se reivindicó para la Eurocopa. Aguantó el balón de espaldas, se giró, descargó, abrió a la banda, se desmarcó, remató en cualquier posición y, además, atinó para marcar su primer gol con la selección en un año, desde el 7-0 a Malta en Cádiz. Tradicionalmente, no es casualidad que los grandes equipos y combinados campeones casi siempre hayan disfrutado de un ariete clásico al que le das hasta un melón, que no es el caso, y te saca al menos una falta a favor. Le anularon el segundo a Morata por un fuera de juego que no lo pareció tras una combinación modélica.

Fenomenal también la versatilidad de Dani Olmo y mención especial para Ferran en esa autopista que halló por la banda derecha. Ciertamente, esta Alemania también en transición suena muy bien de Kroos y Gundogan hacia adelante, pero atrás es endeble, una caricatura de los viejos tiempos. Flojísimos los dos laterales y menores también los centrales Süle y Koch. Percutió Ferran una y otra vez como en esa acción del gol anulado a Morata, marcó tres y dispuso antes de varias ocasiones, como una que le sacó Nauer en el mano a mano. Firmó el segundo en un momento clave, cuando Alemania dudaba si seguir esperando o empezar a presionar desde su ataque. Se aprovechó Ferran de un rechace del travesaño tras cabezazo del omnipresente Dani Olmo, a quien se la puso de cine Koke. Aún llegaría antes del descanso ese testarazo de Rodri en otro saque de esquina que sacó los colores a los teutones. No encajaban tres goles en el primer acto desde 1958.

Con todo ya encarrilado, una lástima la lesión muscular de Sergio Ramos. No ha sido la concentración ideal en lo personal del sevillano desde luego. Notó un pinchazo y pidió el cambio. Mala sensación porque el capitán no es precisamente de los que se borra. Ocasión para el joven Eric García como compañero de Pau Torres, del que se habla poco pero que juega con una seguridad y desparpajo que parece que lleva cien partidos con La Roja. España controló con suficiencia la situación en la segunda mitad ante una Alemania deprimida y deprimente. Ferran completó su gran noche con el cuarto y el quinto, y hasta Oyarzabal salió a tiempo de poner la guinda al set en blanco. España aplastó Alemania. Cómo ha cambiado la película desde la final de la Eurocopa de 2008 y ese gol de Fernando Torres a la 'Manschaft'.

La ficha

España-Alemania (6-0)

España: Unai Simón, Sergi Roberto, Sergio Ramos (Eric García, min. 43), Pau Torres, Gayà, Rodri, Koke, Canales (Fabián, min. 12), Ferran (Oyarzabal, min. 73), Morata (Gerard Moreno, min. 73) y Dani Olmo (Marco Asensio, min. 73).

Alemania: Neuer, Ginter, Süle (Tah, min. 46), Koch, Max, Goretzka (Neuhaus, min. 61), Kroos, Gundogan, Sané (Waldschmidt, in. 61) Gnabry y Werner (Henrichs, min. 76).

Goles: 1-0: min. 17, Morata. 2-0: min. 33, Ferran. 3-0: min. 38, Rodri. 4-0: min. 55, Ferran. 5-0: in. 72, Ferran. 6-0: min. 88, Oyarzabal.

Árbitro: Andreas Ekberg (Suecia): Mostró amarilla a Koch, Tah

Incidencias: Partido de la sexta y última jornada del grupo 4 de la Liga de Naciones disputado a puerta cerrada en La Cartuja.