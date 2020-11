Javi Moreno y Lumbreras, opciones para el Ejea

Los exfutbolistas del Real Zaragoza Javi Moreno y Chema Lumbreras son las dos primeras opciones que maneja el Ejea para ocupar el banquillo que el pasado domingo desalojó el técnico Jaime Molina, el primer entrenador destituido de entre los tres clubes aragoneses censados en la Segunda División B. El mal arranque del conjunto cincovillés propició el cese del Molina, después de que el conjunto ejeano cayera con amplitud en casa ante el recién ascendido Mutilvera (0-2). En las cuatro primeras jornadas disputadas, el Ejea tan solo ha sido capaz de sumar dos puntos.

El año de la pandemia es también un año esencial en la nueva configuración del fútbol profesional español, con la futura creación de la Primera División de la RFEF, categoría inmediatamente inferior a las dos gestionadas por la Liga de Fútbol Profesional (LFP), la Primera y la Segunda División de la LFP. A esta nueva de Primera División de la RFEF ascenderán los tres primeros equipos de cada subgrupo de la actual Segunda División B. El subgrupo en que compiten los clubes aragoneses (Ejea, Ebro y Tarazona) junto a los clubes navarros y riojanos, aparentemente es el menos potente, al no competir en él ninguna sociedad anónima deportiva. En este contexto, el grupo empresarial de Luis Oliver entró a formar parte del Ejea, club presidido por Salvador Mateo, con el objetivo de ascender a la Primera División de la RFEF. Días después de la llegada de Oliver, Néstor Pérez y Javier Garcés, director deportivo y entrenador y técnicos de gran prestigio en Aragón, dimitieron de sus cargos. Luis Oliver Sierra asumió la dirección general y la dirección deportiva del club, firmando a Jaime Molina como nuevo entrenador a finales de agosto. Los resultados no han acompañado y a Oliver no le ha temblado el pulso. Su objetivo sigue siendo el ascenso y con ese objetivo contratará de inmediato un nuevo entrenador.

Javi Moreno y Chema Lumbreras se ajustan al perfil que persigue Oliver, hombres con personalidad que alcancen resultados inmediatos. No hay que olvidar que los subgrupos los integran solo 10 clubes. Las ligas son muy cortas, con mínimo margen de error. Javi Moreno entrena en la actualidad al Pozoblanco, club de la Tercera andaluza. Como jugador, describió una sensacional carrera, con estancias en entidades de tronío como Numancia, Alavés, Milán, Atlético de Madrid, Real Zaragoza y Córdoba. También cuenta con posibilidades Chema Lumbreras, jugador que marcara una época en Osasuna como lateral izquierdo, para luego dejar un grato recuerdo en el Real Zaragoza y la Real Sociedad. Lumbreras reside actualmente en Tudela. En el Tudelano se inició y al Tudelano entrenó. Ahora podría entrenar al Ejea.