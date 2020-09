Los equipos de chicas no competirán con los de chicos en Aragón

Los equipos femeninos ya no podrán jugar con los masculinos en Aragón. La medida fue adoptada la semana pasada tras una votación (59 votos contra uno) en la asamblea de la Federación Aragonesa de Fútbol (FAF). Desde el primer momento, el club Zaragoza CFF ha mostrado su frontal oposición a una decisión que considera perjudicial para el desarrollo del fútbol femenino en nuestra Comunidad, además de, a su juicio, atacar a la igualdad de género. "No va a salir adelante porque creemos que no es legal. Lo están mirando nuestros servicios jurídicos. Atenta contra la igualdad de género en toda regla. En 2020, la educación, y el deporte entra dentro de la educación, tiene que defender unos valores muy distintos a la segregación que está planteando Óscar Fle y su junta. Tenemos claro que la promoción y el desarrollo del fútbol femenino no pasa por estas medidas. De hecho, es la única territorial de España que ha puesto en práctica lo que entendemos una barbaridad", afirmó Rubén Alcaine, presidente del Zaragoza CFF.

Alcaine también valoró el resultado de la votación. "Respecto a la votación, Fle lo ha planteado a la asamblea y todos votaron que sí. Todos sabemos cómo funcionan las asambleas en la Federación Aragonesa. No es ningún secreto: votaciones a mano alzada. Hubo dos abstenciones y un voto en contra, que fue el del Zaragoza CFF", consideró. "No tiene ningún sentido. Hasta las propias jugadoras de Primera División se han manifestado. Es no tener ni idea de cómo funciona el fútbol femenino. Me parece una cacicada más, como la del año pasado, cuando se nos prohibió entrar a los campos de la federación con un contrato firmado que hoy sigue judicializado. Su denuncia al club Zaragoza CFF por intromisión al honor fue desestimada, con condena a costas que acabaremos pagando todos los clubes aragoneses en vez de él de su bolsillo. El fútbol femenino le viene grande a Óscar Fle. Los datos son elocuentes: estamos en el vagón de cola de licencias en toda España. Y ahora toma esta medida, que estoy convencido de que se va a echar atrás antes de llegar a los tribunales", concluyó Rubén Alcaine.

La argumentación de Fle, por su parte, es absolutamente contraria a la de Alcaine. "Hay que desmontar las falacias y las mentiras. Se parte de una premisa falsa: se dice que la Federación Aragonesa prohíbe jugar a las niñas. Eso es mentira. Hay una docena de equipos que trabajan el fútbol femenino, fundamentalmente en la base, que nos solicitaron que había que dar un giro y buscar una fórmula para potenciar la competición. El Zaragoza CFF quiere jugar con el fútbol masculino. Aclaro que allí donde hay problemas por falta de deportistas, pueden jugar fútbol mixto, según la normativa del Gobierno de Aragón, que dice que equipos masculinos pueden tener hasta un 25% de niñas para jugar con niños; pero lo que no está establecido es que haya un equipo de niñas entero que juegue la competición de los niños. La federación no ha prohibido nada: ha llevado a la asamblea una solicitud de 12 clubes. Se ha votado y ha salido 59 contra uno. Y el uno es este señor (Alcaine), que lo que tiene es un negocio. No es un problema de fútbol femenino, es un problema de negocio", denunció.

Fle prosiguió con su defensa de la medida. "Dice que no nos preocupamos por el fútbol femenino cuando es todo gratuito, incluidos los arbitrajes. Ellos dicen que se preocupan, cuando lo que hacen es cobrar 700 euros a cada papá y mamá. Han firmado (para su equipo senior) a una ciudadana venezolana, una austriaca, una nigeriana, tres de Estados Unidos, otra zambiana y otra de Marruecos. Estos señores ni han hecho asambleas, ni han elegido presidente, ni presentan cuentas a nadie y han recibido cientos de miles de euros de subvenciones en las últimas temporadas. Es una actitud de egoísmo e insolidaridad. Lo que tenían que hacer es arropar al fútbol femenino", concluyó Óscar Fle.