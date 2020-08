Luto en Benabarre por el fallecimiento del entrenador local, León Doboaca

Un infarto fulminante se llevaba esta pasada madrugada a León Doboaca, el joven entrenador del equipo local de fútbol UD Benabarre que a sus 43 años de edad hacía escasas fechas acaba de renovar en la dirección técnica del club tras conseguir el año pasado relanzarlo y recuperar la ilusión entre los benabarrenses por este deporte después de la práctica desaparición del club. Muy afectado y tremendamente entristecido, el presidente de la UD Benabarre, Andrés Pociello, se ha puesto a disposición de la familia recordando que Doboaca “ha dejado una grandísima huella como, sobre todo, excelente persona; no hay palabras para describir su bondad y capacidad de compromiso sosegado y sin algarabías”.

Pociello señala que el fallecido entrenador “lo ha dado todo por el fútbol en Benabarre y en Capella”, y destaca su excelente labor con los más jóvenes, con esos chavales “con los que ha hecho una familia y que están ahora completamente hundidos”. “León ha sido muchísimo más que un míster para ellos, ha sido una experiencia maravillosa el poder estar a su lado y ver cómo los llevaba, cómo los trataba, cómo los cuidaba”, apunta el presidente del club.

También le ha plantilla le ha escrito una carta de despedida, difundida en las redes sociales, en la que se le recuerda con tristeza y cariño: “No solo has sido nuestro entrenador, has sido nuestro confidente en malos momentos personales, nuestro guía cuando el camino se oscurecía, un transmisor de valores y un verdadero ejemplo a seguir como persona. Como dicen, quien pisa fuerte deja huella y tú has hecho méritos más que suficientes para dejarla”.

Un duro golpe que todavía no se ha asimilado, “un golpe de la vida” tras el que se abre “un nuevo motivo por el cual seguir adelante y continuar el proyecto en el que tantas horas, viajes, males de cabeza y preocupaciones” puso León Doboaca. “Existen tantos y tantos motivos de agradecimiento de todos y cada uno de nosotros que si los enumeráramos esta carta no tendría fin, pero no tengas la menor duda de que has calado muy hondo en cada uno de nosotros y nos has marcado tanto que siempre permanecerás dentro nuestro”, añaden.