El New York City investiga a David Villa por una acusación de acoso sexual de una extrabajadora del club

El delantero español David Villa ha negado las "acusaciones completamente falsas" de acoso sexual vertidas por una extrabajadora del New York City, club que abandonó en 2018, mientras que el club estadounidense ha anunciado la apertura de una investigación para aclarar los hechos.

El pasado 17 de julio, una mujer que se identifica como Skyler B en su cuenta de Twitter (@ItsmeskylerB) y que asegura ser extrabajadora del New York City realizó duras acusaciones sobre el delantero español.

"Pensé que estaba teniendo la oportunidad de mi vida cuando obtuve unas prácticas. Lo que obtuve fue que David Villa me tocaba cada día y mis jefes pensaban que era un gran material cómico. Las mujeres lo suficientemente valientes como para contar sus historias en voz alta son mis heroínas. Algún día. Garantizo que si alguien mencionara mi nombre a David Villa, no sabría quién soy. Nunca me llamó por mi nombre. Raramente pasaba un día sin que él me agarrara o me acosara verbalmente, pero nunca se molestó en aprender mi nombre", aseguró.

A través de un comunicado, el New York City dijo haber "tomado nota de las acusaciones realizadas por una extrabajadora en las redes sociales". "Nos tomamos este asunto extremadamente en serio y no toleramos el acoso de ningún tipo en ninguna área de nuestra organización. Inmediatamente iniciamos una investigación sobre el asunto", expuso el club neoyorquino.

Por su parte, Villa, que finalizó su carrera como futbolista el pasado mes de diciembre en el fútbol japonés, mostró su "fuerte oposición a las acusaciones hechas en Twitter". "Estas acusaciones son completamente falsas y las niego", se defendió en un comunicado enviado a Yahoo Sports.

"Hasta ahora no he tenido ninguna comunicación directa sobre este tema, ni de Sklyler B ni del club. No había oído nada del club sobre estas vagas acusaciones ni de nadie más hasta que no fueron publicadas el pasado fin de semana. Por supuesto, cooperaré completamente ya que esta acusación general también apela directamente al club", se ofreció el exzaragocista.

"Repito, estas acusaciones son completamente falsas", reiteró el internacional español. "Jugué cuatro años para el New York City y siempre sentí un extraordinario respeto por parte de todos sus trabajadores. Además, es difícil entender por qué esto no había salido anteriormente si alguien se sintió incómodo durante mi etapa en el club", expuso Villa, que también quiso pedir "respeto" para su "presunción de inocencia" a medios de comunicación y aficionados.