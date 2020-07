El Elche pide la derrota del Fuenlabrada y reclama jugar el 'play off'

El presidente del Elche, Joaquín Buitrago, aseguró este miércoles que su club es "el gran perjudicado" por la decisión de suspender el duelo entre el Deportivo de La Coruña y el CF Fuenlabrada por los casos positivos por coronavirus en el equipo madrileño, y confirmó que han solicitado que den por perdido el partido a los de José Ramón Sandoval.

"LaLiga SmartBank está considerada la segunda mejor del continente, pero algo mal se ha hecho cuando es portada de todos los telediarios y hay un sentimiento de indignación generalizado. Aquí, el gran perjudicado es el Elche", expresó Buitrago en rueda de prensa.

El dirigente reconoció que el lunes fueron pasando "de la sorpresa en el primer momento a luego el estupor y finalmente a un estado de indignación por cómo se han desarrollado los acontecimientos", y consideró que "se podrían haber puesto los medios para disputarlo".

"Será una ópera bufa si el Deportivo-Fuenlabrada se juega, alteraríamos más la competición si los jugadores del Deportivo no se presentan. Sólo existe un perjudicado que es el Elche con la celebración de ese partido, se regala algo de forma indirecta a un equipo y se lo arrebatan a uno que lo ha ganado con merecimiento", subrayó.

Buitrago recalcó que han "solicitado" que se dé por perdido el partido de Riazor al Fuenlabrada. "Despojarnos de la sexta plaza es tan injusto por la situación en la que se pretende disputar ese partido que creemos que nos van a dar la razón y espero que sea cuanto antes", sentenció.

En este sentido, insistió en que los hechos "son claros y evidentes", pero no quiso "adelantar acontecimientos" sobre los pasos que van a seguir a nivel jurídico. "Cuando se pronuncie Competición ya veremos si hacemos más recursos o vamos a la justicia ordinaria, pero estoy bastante esperanzado de que nuestro alegato será debidamente atendido y no habrá que recurrir a asesores externos", puntualizó.

El mandatario también aseguró no entender las declaraciones realizadas el martes por Javier Tebas, presidente de LaLiga. "LaLiga SmartBank somos todos y lo que hizo fue tomar partido por el Fuenlabrada, afirmando de forma categórica que había cumplido con el protocolo, luego decir que iban a investigar, y afirmar categóricamente que el partido se debía disputar sí o sí", criticó.

"Es un grave perjuicio a nuestros intereses y se desdijo de las palabras de hace meses. Sabemos que su hijo está en el Consejo de Administración del Fuenlabrada y no creo que eso haya influido para nada, pero debería haber optado por una posición más neutral y comedida", advirtió.

Buitrago, que deseó "una pronta recuperación" a los afectados por el coronavirus en el conjunto madrileño, cree que lo sucedido "puede haber sido un simple descuido", y remarcó que "el estricto cumplimiento de las normas hacia casi menos que imposible el contagio". "De todos los partidos que se han disputado, sólo curiosamente ha habido casos en el que se jugaba una plaza de ascenso y descenso", indicó.

"No somos nadie para juzgar, ya existen las instancias oportunas que tienen los medios suficientes para detectar si ha habido incumplimiento. Nuestra opinión es que entendemos que llega a la decisión de suspender de manera muy forzada y que lo correcto sería o suspender todas o disputarlos si había esa posibilidad. Se optó por otra cosa por la premura y la decisión dejó descontentos a todos, menos, entiendo, a uno", zanjó.

Por su parte, la directora general del Elche, Patricia Rodríguez, que también es vicepresidenta de LaLiga, señaló que estaba con "una comunicación fluida" tanto con Javier Tebas como con "otros miembros" de LaLiga. "Me ha dicho lo que habéis podido ver en los medios y yo le he expresado que somos los injustos perjudicados y los que están pagando esta situación", manifestó.

La directiva explicó que la situación "absolutamente injusta". "El Elche ha sido perjudicado por algo que no le compete. Hemos cumplido con todos los protocolos y hemos ganado nuestro partido que era nuestra obligación", agregó, dejando claro cual es su papel pese a su cargo en LaLiga.

"Yo me debo al Elche y defenderé sus intereses. La Patricia Rodríguez vicepresidente de LaLiga representa a los clubes de Segunda, pero ahora soy la Patricia Rodríguez directora general del Elche que está trabajando para que sus intereses se vean respaldados y que estemos en 'playoff'", aseveró.

De todos modos, también recordó que la decisión de suspender el partido no fue "sólo de LaLiga" y que se hizo de forma conjunta con el "CSD y la RFEF". "Tenemos que intentar conseguir la información de cómo se ha llevado a cabo todo y cuando la tengamos presentaremos las alegaciones que competan", aclaró.

También comparecieron en la rueda de prensa el técnico del equipo, José Rojo, 'Pacheta', y el delantero Nino. El primero reconoció que no saben lo que tienen que "hacer ahora". "Es claro que el partido del Deportivo y el Fuenlabrada ha perdido toda la fuerza si se hubiese disputado en su momento, pero qué hago yo. ¿Les hago entrenar para el 'playoff' o nos vamos de vacaciones? Somos perjudicados, pero claramente, y más si el 'Depor' no va a presentarse", declaró.

"Es una pena, tendríamos que estar celebrando un objetivo único y ahora estás a espera", lamentó Nino, que no llamaría "partido" al que deben disputar el Deportivo y el Fuenlabrada. "Con todo el respeto a los dos, es una 'pachanga'. Me pongo en la piel de los del Deportivo y lo que menos les apetece es jugar un partido sino desconectar e irse a casa a que pase esto lo antes posible", opinó.

El veterano goleador confesó también que habían tenido "el miedo en el cuerpo" porque se habían medido hace días al Fuenlabrada, pero que los tres habían dado "todos negativos". "Hay que mirar un poco por el futbolista. Tenemos que quitarnos esa etiqueta de uno de los mejores campeonatos del mundo, hemos quedado muy por debajo de lo que es el mundo del fútbol", resaltó.