Casi tanto miedo a las lesiones como al coronavirus

Con el regreso del fútbol previsto por LaLiga para el 12 de junio, aunque la fecha deseada por la patronal de clubes está siempre condicionada a las autoridades sanitarias, entre jugadores, técnicos, médicos y preparadores físicos existe casi tanta preocupación y miedo al coronavirus como a las lesiones después de tanto tiempo de parón de entrenamientos y actividad competitiva. "Hay que salvaguardar la salud y hacer las cosas bien. No se pueden sufrir lesiones. En Alemania ya hemos visto lo que ha pasado", lanzó este miércoles el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, en alusión a las ocho lesiones musculares con las que se saldó el fin de semana la jornada de reinicio de la Bundesliga tras dos meses sin campeonato por la pandemia del coronavirus.

"Hemos enviado una carta a la Federación Española de Fútbol (FEF) para tener una reunión médica y unir puntos en común para hacer las cosas bien", desveló el presidente del sindicato de jugadores. Precisamente, este jueves se celebrará una mesa redonda, organizada por la Comisión Médico-Científica de la FEF, en la que se analizará "el posible aumento de lesiones en la etapa postconfinamiento", en la que participarán prestigiosos especialistas. Entre ellos, los doctores Pedro Luis Ripoll y Pedro Guillén, representando a sus respectivos centros médicos de Excelencia FIFA.

"Creo que vamos a correr más riesgos por posibles lesiones que por el propio Covid-19", augura el entrenador de la UD Las Palmas, Pepe Mel, que reconoce que, cuando se reanude la Liga en Primera y Segunda División, el cansancio físico y psicológico "serán tremendos para los jugadores". El técnico madrileño es uno de los tantísimos profesionales que considera prematura la vuelta del campeonato a mediados de junio. "Una semana más de entrenamientos nos vendría mejor para volver a competir en la mejor forma posible", admitió el martes Pepe Mel, el día después de que el entrenador del Rayo, Paco Jémez, advirtiese: "El 12 de junio vamos a ir muy justos".

El presidente de la AFE anunció este miércoles que durante esta semana se valorará la propuesta de reanudación realizada por el presidente de LaLiga, Javier Tebas, y llegó a asegurar que "serán los jugadores los que decidan la fecha de regreso, porque hay que salvaguardar la salud". "Va a haber muchas lesiones", pronostica uno de los futbolistas más veteranos de la máxima categoría, Raúl García, el centrocampista del Athletic que estima que "no tiene sentido poner una fecha para volver a jugar". "He escuchado a Tebas hablar de volver a jugar el día 12, sin amistosos. Que lo piensen por el bien del espectáculo y que no haya lesiones. Unos días más no nos vendrían mal", ha reclamado también Gerard Piqué.

En los partidos, hasta diez veces más

El departamento médico de la FEF también recomendó recientemente partidos amistosos -que no se disputarán- en la llamada 'fase de rendimiento' de vuelta a los entrenamientos, que en el fútbol profesional ya se pueden llevar a cabo en grupos reducidos. El protocolo federativo estima que "si el tiempo de confinamiento se prolongase más de seis semanas, y la duración del período entre el inicio de entrenamiento autorizado en grupo y el primer partido de competición fuese de más de tres semanas, los criterios de entrenamiento deberían de ser los mismos que en circunstancias normales". Desde que se decretó el estado de alarma y el consiguiente confinamiento en España hasta que los futbolistas volvieron a entrenar en las instalaciones de sus clubes en solitario no transcurrieron seis semanas, sino ocho.

"En las circunstancias actuales, el final de la temporada los futbolistas, después de haber pasado ya dos picos de riesgo de lesión, se podrían enfrentar a otro aumento de riesgo de lesión si el retorno a las actividades no es adecuado, seguro y progresivo en relación con los factores que puedan influir en la lesión deportiva", avisan lo médicos de la FEF. "La incidencia de lesiones a lo largo una temporada es variable, pero normalmente hay mayor incidencia lesional durante las primeras semanas después de un período de desentrenamiento (pretemporada) y en el inicio de la segunda vuelta, tras la suspensión de la competición en Navidad. La incidencia de lesiones puede llegar a ser diez veces mayor durante partidos que en entrenamientos", alertan.

En vísperas de la inauguración del nuevo fútbol a puerta cerrada en la Bundesliga, el doctor alemán Wilhelm Bloch, profesor de la Escuela Superior del Deporte de Colonia, ya advirtió que "los jugadores no se han preparado de manera óptima" y que "en función del grado de preparación, los riesgos de lesión aumentan". "Veremos más lesiones musculares, pero también del aparato locomotor, de los tendones", avanzó este reputado especialista en medicina deportiva. La plaga durante la primera jornada de reinicio de la liga germana confirmó los pronósticos.