El PSG, más que escéptico sobre un préstamo de Neymar al Barça con opción de compra

El París Saint Germain (PSG) se muestra más que escéptico con la posibilidad de que el Barcelona le haga una propuesta de cesión con opción de compra para quedarse con Neymar porque no cree que las condiciones económicas responderían a sus exigencias, según la prensa francesa.

"Estamos abiertos, pero la cuestión no es el montaje, sino que se satisfagan las condiciones financieras pedidas", indica una fuente del PSG citada este martes por "L'Équipe". El club francés, que especula incluso con que los movimientos del Barça sobre Neymar no sean más que un farol, en caso de desprenderse del astro brasileño querría conseguir a cambio una cantidad importante de dinero fresco para fichar a otros jugadores y reforzar su plantilla.

Sobre todo tras la penosa imagen que dio el domingo con la derrota en el segundo partido de liga en el campo del Rennes (2-1), que ha puesto en el disparadero a su entrenador, Thomas Tuchel. Una derrota que hace más plausible que el club de la capital francesa se decante por mantener en su plantilla al brasileño, que tiene contrato para tres temporadas más.

"Le Parisien" da por hecho que la hipótesis de un préstamo de Neymar al Barça con opción de compra al final de la temporada, revelada por "RAC1", no tiene ninguna oportunidad de ser aceptada por el PSG. En primer lugar porque es un tipo de operación que se ve facilitada cuando hay confianza entre los dos clubes implicados, algo que no ocurre entre el Barcelona y el PSG. Pero también porque el precio del préstamo no sería suficiente para los fichajes que el equipo francés tendría que hacer, sobre todo si el club catalán propusiera un pago escalonado del préstamo.

Según "Le Parisien", el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi ha transmitido la idea de que no venderá a Neymar si no recibe mucho dinero a cambio. El equipo pide por él 300 millones de euros con el objetivo de obtener como mínimo 200 millones, pero con la esperanza de alcanzar un acuerdo de 250 millones, según ese diario. Hace dos años, pagó una cifra récord de 222 millones para quitárselo al Barcelona.

Neymar sigue empeñado en irse, pese a que es consciente de las dificultades para su traspaso, y su entorno -dice "L'Équipe"- continúa hablando con el Real Madrid, que ha propuesto fórmulas que supondrían el canje del brasileño por otros jugadores, pero el PSG las ha rechazado.