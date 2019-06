La Copa del Rey se jugará a partido único y la Supercopa será fuera de España

La relación entre Federación Española de Fútbol y LaLiga mejora. Era complicado que fuera a peor, en honor a la verdad. En la reunión propuesta en el CSD, la patronal retirará las denuncias hechas en la Audiencia Nacional por el cambio de formato en Copa del Rey y Supercopa (en formato 'final four') en enero de 2020. Ya se habían desestimado, según la FEF, las medidas cautelares solicitadas por el Valencia, que se sentía agrabiado. Por tanto, el próximo 4 de julio a las 13 horas se podrá sortear el calendario sin problema. Esta decisión de LaLiga acerca decisivamente la firma de una prórroga en el convenio de coordinación que regula las relaciones entre ambos que debería ser oficial el 30 de junio, cuando finaliza el anterior.

De este modo, la nueva Copa del Rey se jugará en cinco meses ya que arrancará el 18 de diciembre, participarán 116 equipos (incluso de Preferente, Tercera y semifinalistas de la Copa RFEF en una primera ronda eliminatoria, donde se aplicarán criterios de proximidad geográfica) con seis rondas a partido único (12, 22 y 29 de enero además del 5 de febrero) antes de las semifinales que serían 12 de febrero y 4 de marzo. Los encuentros en los que tomen parte al menos un club profesional, deberán disputarse en superficie de césped natural homologados por la FEF.

La Supercopa de España, por su parte, (entre los dos finalistas de Copa y los dos primeros clasificados en Liga mientras que en caso de coincidencia accederá el mejor clasificado en Liga que no haya disputado la final de la Copa) tiene aún por definir su sede aunque se rumorea que podría ser en Arabia Saudí entre el 8 y 12 enero, coincidiendo con la segunda eliminatoria de Copa del Rey en la que los participantes también están exentos- como en la inicial del 18 diciembre 2019- ya que accederán a ese torneo en los dieciseisavos de final. Habrá dos semifinales pero no duelo por el tercer y cuarto puesto. Rubiales aseguró que habrá un mínimo de 1,8 millones de euros para cada participante si bien no ocultó que Barça y Real Madrid puede que consigan más debido a su caché internacional.

Por tanto, el próximo jueves 4 de julio se podrá sortear sin problema de la próxima temporada de Liga. De hecho, la Federación Española de fútbol confirmó que el sorteo se llevará a cabo el próximo jueves a las 13:00 horas. El sorteo se llevará a cabo en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Eso sí, ese día sólo se celebrará el sorteo de Primera División, quedando pendientes de elaboración los calendarios de Segunda y de la Liga femenina.

Hay que recordar que el calendario aprobado por la Asamblea de la FEF fijó el comienzo de la Liga 2019-2020 para el fin de semana del 17 y 18 de agosto, mientras que la finalización será el 24 de mayo. El primer parón liguero será en las jornadas 3 y 4 en septiembre, posteriormente en octubre, jornadas 8 y 9, y en noviembre, jornadas 13 y 14, por los compromisos de la selección. Tampoco habrá competición liguera el domingo 29 de diciembre. La principal novedad (además de los dos domingos que se usarían para la nueva Copa) será que Primera se iniciará y finalizará a la vez que la Segunda División, que luego ya afrontará la fase de ascenso los fines de semana de los domingos 31 de mayo, 7, 14 y 21 de junio cuando ya se esté disputando la Eurocopa multisede, en la que Bilbao acogerá varios duelos, desde el 12 de junio hasta el 12 de julio.