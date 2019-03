Carvajal: "Llevamos una temporada de mierda"

El defensa del Real Madrid Dani Carvajal reconoció haber vivido su peor noche como profesional con la derrota por 1-4 ante el Ajax y la eliminación en los octavos de final de la Liga de Campeones, culmen de lo que calificó como "una temporada de mierda", aunque sin querer hablar de fin de ciclo por la juventud de la plantilla.

"Sí, nunca he tenido esta sensación de malestar, no sé ni explicarlo. Se nos ha ido todo en una semana y no hay que buscar excusas, el rival ha hecho mejor su partido, ha sido mejor y ha merecido pasar", expresó Carvajal tras el partido a 'Movistar Liga de Campeones'.

Destacado El Ajax acelera el fin de ciclo en la noche más negra del Real Madrid

El de Leganés señaló que "nunca es fácil venir de dos derrotas en casa ante el Barça", pero que afrontaban este duelo "con la mente clara de pasar, de hacer un gran partido y ganar". "Hemos tenido dos errores y nos hemos puesto 0-2 en contra. El inicio de la segunda parte ha sido bueno y hemos tenido un par de ocasiones, pero el 0-3 nos mata", lamentó.

"No lo veo así, tenemos una plantilla joven con margen de crecimiento, pero claro que la temporada está acabada", apuntó preguntado por un posible cambio de ciclo. "Hay que seguir trabajando en la Liga porque hay que ser profesional. Ahora nos toca dar la cara, no escondernos y saber que llevamos una temporada de mierda", sentenció.