La Liga exige a Rubiales que rectifique sus declaraciones a Heraldo sobre el control económico

La Liga ha tildado de "infundadas" las declaraciones del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, sobre las medidas de control económico a los clubes profesionales y le exige que haga una rectificación porque fueron tomadas, según ella, de acuerdo a la Ley del Deporte y los estatutos y órganos disciplinarios de la patronal de clubes.

En una reciente entrevista a HERALDO DE ARAGÓN, el presidente de la RFEF alude a la "falta de sensibilidad" y "discrecionalidad" de LaLiga en la aplicación de las medidas sobre el control económico implantadas desde 2013.

"Efectivamente, algo no se está haciendo bien con el control económico.Desde mi punto de vista, hay clubes históricos que lo han pasado mal. Y no se ha tenido la sensibilidad de, en momentos determinados, escucharlos con detenimiento. Porque se ha creado un control económico, que es positivo en muchas cuestiones, pero que también ha derivado en decisiones de descensos. Las medidas que se han aplicado no estaban bien tasadas, es decir, que tenían, no voy a decir arbitrariedad, pero sí discrecionalidad.Esto, para mí, es la parte negativa del control económico", indicó Rubiales.