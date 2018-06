El Ejea empata con el Cádiz B y lo deja todo abierto para la vuelta

Queda obligada la SD Ejea a marcar dentro de siete días en la tacita de plata, para tener opciones de asaltar la Segunda B, tras cosechar el peor resultado de las tres eliminatorias que ha jugado en casa. Un choque re ñido, de pocas oportunidades, en el que en el cómputo general fueron mejores los de Néstor Pérez, pero un grave error, les costó un gol en contra y tener que remar a contracorriente el próximo fin de semana.

Mañana muy ventosa en un Municipal que presentó la mejor cara de toda la temporada, con una entrada acorde a lo que se estaba jugando su equipo. Mainz fue el primero en avisar, con un disparo lejano al recoger un balón rechazado. Respondieron los amarillos, en una acción similar en la que Duarte chutó contra el cuerpo de Laguarta, reclamando una posible mano, que no fue tal. Ritmo alto y trepidante por ambos bandos. El juego estaba muy equilibrado, y aunque sin ser peligrosas, las aproximaciones se sucedían. De Mesa no llegó a contactar con el esférico de cabeza, tras un buen centro de Mainz.

Una falta de Valero en las inmediaciones del centro del campo provocó un pequeño rifirrafe entre los integrantes de uno y otro bando. No fue para tanto, pero el jugador gaditano sacó a relucir una experiencia que no se le presupone. El Ejea quería, pero el Cádiz B no le dejaba. Un filial que dejaba poca concesiones y al que le interesaba que los minutos fueran desgranándose con un panorama que les resultaba favorable.