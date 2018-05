La embajada rusa en Argentina advierte a la Asociación de Fútbol por su manual para ligar

El embajador ruso en Argentina , Victor Koronelli, pidió a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que no vuelva a repetir iniciativas como el manual que distribuyó el martes con consejos para seducir a mujeres rusas durante el Mundial .

La AFA aseguró que el documento se "imprimió erróneamente", pero la Embajada rusa informó este jueves de que contestó con otra misiva dirigida al presidente de la AFA, Claudio Tapia, en la que le pide que "de aquí en adelante" no se vuelvan "a cometer 'errores' similares".

La embajada rusa, que utilizó de manera expresa unas comillas al referirse a la palabra "errores", calificó las recomendaciones de "dudosas" y puntualizó el hecho de que la AFA las difundiese en la Jornada del Idioma y Cultura Rusa.

El máximo organismo del fútbol del país austral se disculpó el miércoles por la entrega del material en un comunicado publicado después de una "investigación interna".

El manual, distribuido este martes, incluía consejos para seducir a mujeres rusas y "llevarlas a la cama", dirigidos a futbolistas, técnicos y periodistas.

"Qué hacer para tener alguna oportunidad con una chica rusa. Las chicas rusas como cualquier otra chica ponen mucha atención si eres limpio, hueles bien y si vas bien vestido. La primera impresión es muy importante para ellas, pon atención a tu imagen", dice el documento.

"A las mujeres rusas les gusta que los hombres tengan la iniciativa, si no tienes confianza en ti mismo entonces necesitas practicar hablando con más mujeres. No te preocupes, existen muchas mujeres bonitas en Rusia y no todas son buenas para ti. Sé selectivo", se añadía en esas páginas después rectificadas.