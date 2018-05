Dembélé brilla en la 'manita' al Villarreal y el Barça sigue invicto

El FC Barcelona ganó al Villarreal CF en el Camp Nou (5-1), en partido aplazado de la jornada 34 de LaLiga Santander, y sigue invicto en una competición de la que ya es campeón y cuyo único aliciente es mantener por primera vez en la historia esa condición, con actuación estelar de Ousmane Dembélé, mientras que el Villarreal deberá esperar para sellar su billete europeo.

Los alicientes para un Barça a quien el Villarreal hizo el pasillo antes del duelo eran alargar un partido más su imbatibilidad en LaLiga y que Leo Messi se acercara más a la Bota de Oro, y ambos fueron cumplidos. Salió muy bien el equipo blaugrana, que en un cuarto de hora casi sentenció un partido que el 'submarino amarillo' igualó algo en la segunda parte.

Pero los de Javier Calleja, que se jugaban el estar en la próxima Liga Europa si ganaban y el Sevilla no hacía lo propio ante el Real Madrid, no optaron a lograrlo. Quizá la presión de sacar ya ese billete, quizá el saber que el rival no tenía nada en juego, hizo que el Villarreal saliera atenazado y, encontrándose con un gran Barça, perdiera sus opciones y acabara goleado.