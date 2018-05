Adivina quién se quedó con camiseta de Iniesta tras el clásico

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, tiene la camiseta con la que Andrés Iniesta disputó este domingo su último clásico con el Barcelona y posó con ella en una foto que difundió en sus cuentas oficiales de redes sociales.

Más allá de lo sucedido en el terreno de juego, el de ayer será recordado como el #Clásico de @andresiniesta8, un clásico de verdad. Se te echará de menos, amigo

Beyond what happened on the pitch, last night's will be remembered as Iniesta's Clásico. You will be missed, my friend pic.twitter.com/WVzNQA7ugh