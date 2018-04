Nzonzi reconoce que cometió "un error" por su salida nocturna tras la final

El centrocampista francés Steven Nzonzi reconoció este domingo que cometió "un error" por su salida nocturna del sábado en Madrid, tras el 5-0 encajado por el Sevilla ante el Barcelona en la final de la Copa del Rey, y pidió "disculpas a la afición".

"He cometido un error. He salido después del partido y es difícil para todos, no estábamos contentos y para los jugadores también es difícil", dijo el francés en declaraciones que facilitadas por el club sevillano.

Nzonzi explicó que vive solo en Sevilla y que lo que hace siempre es ir a los entrenamientos y después volver a su casa, pero que el sábado estaba su "familia en Madrid" y por eso salió.