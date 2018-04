La decisión de Torres de dejar el Atlético de Madrid, en 13 frases

1.- El Atlético, su hogar: "Yo entré en el Atleti con diez añitos y para mí es mi casa. Tuve la suerte de debutar, jugar muchos partidos, marcar muchos goles y siempre ha sido mi casa. Uno puede tener muchas casas, pero sólo un hogar. Tuve la oportunidad de volver y ahora estoy disfrutando del Atleti que siempre soñé, el Atleti campeón que puede disputar a los poderosos".

2.- Su mejor momento en el fútbol, el recibimiento tras su retorno en 2015: "No había un motivo para acercarse al Calderón aquella mañana, es como un hijo se va de casa y vuelve a los siete años y su familia está ahí para decirle 'hola'. Así me sentí yo y fue el momento más especial que he vivido como futbolista, y no ha sido ni un partido ni un gol".

3.- Una decisión difícil: "Es una decisión que no ha sido sencilla, me ha costado tomarla, pero en este momento la realidad y las circunstancias indican que es lo mejor".

4.- Mensaje para los aficionados: "Les digo que me acompañen, que estén conmigo en este mes y pico que queda, quedan muchos partidos en casa y que entre todos lo hagamos lo mejor posible para que al final de temporada lleguemos a un bonito final. Ojalá sea levantando un título".

5.- Tiene sensaciones para seguir jugando: "Tengo ganas y sensación de que puedo jugar, de que puedo hacerlo bien y seguir haciéndolo. Quizás hoy no lo estoy consiguiendo en el Atlético de Madrid, es uno de los motivos que me lleva a tomar esta decisión".

6.- Su idea era retirarse del fútbol en el Atlético: "Para mí es muy difícil decir adiós por segunda vez, porque mi idea en mi cabeza era colgar las botas aquí, pero no quería hacerlo de esta manera, porque me siento con fuerzas, físico y quiero seguir jugando".

7.- Su relación con el entrenador, el argentino Diego Pablo Simeone: "Mi relación con Simeone es normal, ni buena, ni mala, ni regular. Es profesional, hemos sido compañeros y él ahora es entrenador y yo jugador. Siempre he dicho que no voy a participar en una división Simeone-Torres, porque no tiene sentido (...) Las cosas que hablo con él las hablo de puertas para adentro".

8.- Buscará un lugar donde tener más minutos: "La diferencia es que este año cuando me ha tocado jugar he aprovechado minutos, he hecho goles, pero veo que es no me va a llevar a tener más opciones de jugar; y ves hacia donde lleva eso. Y como me encuentro bien intentaré buscar un sitio donde me den la posibilidad de estar en el campo y jugar".

9.- Le gustaría volver al Atlético en el futuro para tener una función fuera del campo: "Ojalá tenga la oportunidad de volver al club, siempre que sea en una posición en la que pueda aportar en lo deportivo y lo institucional. He jugado en muchos clubes con estructuras muy bien hechas, una experiencia que ojalá pueda aprovechar para ayudar al Atleti".

10.- Considera positiva su segunda etapa: "Son más de tres años muy positivos a nivel general, he conseguido siempre ganarme un sitio, acabar siendo titular e importante, haciendo goles, me he sentido importante en el Atlético (...) Tengo la conciencia muy tranquila y la sensación de que lo he dado todo".

11.- El Atlético le permitió decidir hasta cuándo seguir en el club: "Tengo el compromiso del club de estar aquí el tiempo que considere y eso lo considero un gesto muy noble que agradezco. Desde hace tres años y medio ha habido diferentes episodios en los que puedo tener opiniones diferentes. Pero no creo que sea un día de reproches".

12.- A partir de final de temporada escuchará ofertas: "Hasta ahora no he querido escuchar las ofertas, pero ahora todo cambia, habrá que sentarse, revisar, y cuando toque elegir ya lo haremos. Ahora no quiero que nada me quite de la cabeza el Atleti".

13.- No lo ha comunicado a sus compañeros ni al entrenador: "Es una decisión que conoce el propietario y nadie más. Como todos los compañeros que pasan por el vestuario, lo afrontarán con la naturalidad que tiene que un compañero que vaya. Pasa cada mercado, la gente va y viene. Todos estamos de paso y lo que queda es el nombre del club y los aficionados que están décadas y siglos".