Fernando Torres anuncia su marcha del Atlético a final de temporada

"Quiero aprovechar la oportunidad para decir que esta va a ser mi última temporada en el club, es una decisión que no ha sido sencilla", ha comentado el delantero madrileño en un acto con uno de los patrocinadores del equipo.

La leyenda rojiblanca se despide después de diez años en el club. "Cuando llegué con diez añitos siempre pienso que el Atlético será mi casa", ha reconocido el atacante, que ha confesado que el día más especial fue el de su regreso. "Si me tengo que quedar con un momento en mi carrera es ese momento del Calderón. Es como si un hijo se va de casa y ocho después vuelve y su familia está ahí para recibirle", ha explicado.

Torres también ha hablado de su relación con Diego Simeone, el técnico del Atlético: "Es normal. La he llevado con profesionalidad. Siempre he dicho que no voy a participar en una fisura Torres-Simeone".