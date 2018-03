Una leyenda de la Premier, suspendido por escupir a una chica de 14 años

La leyenda de la Premier también baja la ventana de su vehículo y responde con un gran escupitajo... que acaba impactando en la cara de la hija de 14 años de Jones que viaja en el asiento del copiloto.

La grabación de lo ocurrido y su inmediata difusión en las redes sociales han llevado a Sky a anunciar la inmediata suspensión de su colaborador, si bien la televisión no concreta cuánto tiempo durará la sanción. "Su comportamiento no es propio de lo que esperamos de los trabajadores de nuestra cadena. Nos tomamos este caso muy en serio", han señalado desde la empresa de comunicación.

Carragher, por su parte, se ha mostrado muy arrepentido por lo ocurrido y ha colgado un mensaje en Twitter en el que asegura que se ha disculpado con la familia de Jones.

Totally out of order & Ive apologised personally to all the family this evening. I was goaded 3/4 times along the motorway while being filmed & lost my rag. No excuse apologies. https://t.co/ofrNfiwhYH